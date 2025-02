Trabajadoras de la residencia: «Se han reído en nuestra cara en dos reuniones»

A pesar de que el Consell de Formentera quiso ayer mostrar los avances en las negociaciones entre la dirección de la residencia de mayores y las trabajadoras de la institución sociosanitaria en una rueda de prensa de la consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, lo cierto es que el conflicto originado por un cambio sin consensuar en los horarios del personal no parece haberse mitigado ni un ápice. Sobre todo por las declaraciones de un grupo de auxiliares sociosanitarias que, tras escuchar a la consellera y en un ambiente de gran tensión y emotividad, denunciaron que «les habían hecho la vida imposible durante cuatro meses», y que por eso dejan sus empleos.

«Se han reído de nosotras en nuestra cara en dos reuniones en las cuales no estaba la consellera», contaba ayer Davinia, que trabajó durante un año en la residencia cubriendo una excedencia y que, aunque ahora ya no forma parte de la plantilla, quiere apoyar a sus compañeras porque «teníamos un equipo estupendo y (desde la dirección) lo han matado todo».

Mal ambiente

Verónica Cerrato, que ha trabajado en la residencia desde su apertura y que ya ha anunciado su decisión de dimitir el 1 de marzo, explica que se marcha «por el mal ambiente laboral creado por la directiva» del centro y asegura que no piensa seguir trabajando con gente que «les había hecho la vida imposible». «Todo se empezó a complicar con el cambio de gobierno y la llegada de una nueva gerencia», afirmaba ayer Verónica, que ocupó durante meses un puesto de coordinadora en el que servía de interlocutora con el equipo directivo. «Cuando proponían cosas en las que las sociosanitarias no estaban de acuerdo, me respondían de dirección que había que probar», por lo cual esta joven considera que los usuarios de la residencia son tratados como «cobayas» en un «laboratorio» de pruebas de la directiva.

La marcha de Verónica no responde solamente al cambio de horario propuesto sino a «cómo se han hecho las cosas, con jugarretas, mentiras y amenazas». «No es solo el horario, es también el salario, los días libres, las vacaciones... Todo se va al garete», denuncia con tristeza. «Me duelen los abuelos porque los quiero muchísimo y todo lo que hemos pedido ha sido por ellos y para ellos», concluye.

Otra de las auxiliares que ha dejado su puesto, Doris, se lamentaba ayer de haber tenido que tomar esta decisión porque su trabajo «le encantaba», y culpa de la situación a la directiva y a los técnicos que, según ella, les habrían tratado «como a la última mierda», hablando «mal» de ellas y sin tener en cuenta sus opiniones.

Aisha también ha renunciado a su trabajo en la residencia «con todo el dolor del mundo porque los usuarios son como mi familia, mi hija les llama abuelitos». Pero con la negativa de la dirección del centro a mantener el horario actual, que establece dos turnos de 12 horas día y noche seguido de tres días libres, complica la conciliación familiar, una de las razones por las cuales esta auxiliar sociosanitaria se decidió por este trabajo. Aisha afirma que el primer horario que presentó la dirección en noviembre de 2024 «era imposible, con nueve horas y media seguidas durante seis tardes, seis noches seguidas trabajando... Eso no hay quien lo aguante, porque este trabajo no es solo físico, también lleva mucha carga emocional y mucha responsabilidad».

Al rechazar ese reparto de horas laborales, las propias trabajadoras elaboraron uno y se lo presentaron a la dirección, que lo descartó sin más. «La negociación partía de que lo que nosotras queríamos no se iba a hacer y eso no es una negociación», considera. También cuestiona que la dirección ha comunicado a las trabajadoras que tiene la última palabra, «porque el Consell puede imponer un horario por decreto» .

Respecto a los nuevos horarios que se están negociando, la consellera de Bienestar Social explicó ayer que, una vez descartado el horario actual de turnos de 12 horas, han puesto sobre la mesa dos opciones para que cada una de las trabajadoras, en una reunión individual con miembros del Consell y representantes jurídicos, elija su preferida. La primera opción, conocida como ‘horario antiestrés’, propone turnos de mañana o tarde de ocho horas laborales y un turno de noche de 10 horas. La segunda propuesta, ‘horario policial’, es similar pero con turnos de ocho horas.

Próxima reunión

Según Costa, la mayoría de las empleadas del centro sociosanitario se decantan por el llamado ‘antiestrés’, un horario que «garantiza la atención de calidad a los usuarios y evita el pago de horas extraordinarias, como se hacía anteriormente». Asimismo, «esta reorganización permitirá que el trabajo sea más ligero para las trabajadoras, con descansos más largos, y más eficiente para la atención a los usuarios». El número de profesionales por turno aumenta también y se refuerzan las horas puntas de la jornada. La consellera adelantó que la semana próxima se reunirá nuevamente la mesa negociadora con los sindicatos para continuar trabajando en un consenso sobre el horario, «con el objetivo de llegar a un acuerdo que beneficie tanto a las trabajadoras como a los usuarios».

Bajas, dimisiones y ofertas de trabajo

La consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, informó durante la rueda de prensa de ayer que dos trabajadoras habían presentado sus renuncias «a causa de no aceptar el nuevo horario propuesta» y que una tercera había anunciado su marcha en las próximas semanas «por el malestar general en el ambiente laboral».Lo cierto es que según Verónica Cerrato, de las 14 auxiliares sociosanitarias con que cuenta el centro, dos terminaron sus contratos el 9 de febrero y una de esas plazas se ha cubierto con una empleada que se había contratado para sustituir a una de las dos que están de baja. Por lo que queda una baja sin cubrir. Además, Aisha y Doris ya han dimitido, la propia Verónica se marcha el 1 de marzo y hay otra auxiliar que lo dejará en cuanto encuentre otro trabajo, por lo que quedarán nueve sociosanitarias para atender a 18 usuarios. Costa confirmó que ya se ha incorporado una enfermera más para cubrir una baja en esa categoría profesional, con lo cual ya hay dos trabajando. Y que ahora mismo hay abierto un proceso de selección de cuatro auxiliares sociosanitarias con las que el Consell espera completar la plantilla, algo que en realidad no será posible si se confirman las dos dimisiones anunciadas ayer, más una tercera trabajadora que está de baja y planea renunciar a su puesto en cuanto le den el alta.