El acceso a las playas del Parque Natural de ses Salines en Formentera estará regulado entre estas fechas

La regulación del acceso y aparcamiento a las playas situadas dentro del Parque Nacional de ses Salines en Formentera ampliará su periodo de aplicación esta temporada hasta el 15 de octubre, después de que este jueves se aprobara por unanimidad la modificación del reglamento que permite esta actividad durante un pleno extraordinario que incluía también en su orden del día la aprobación de la puesta en marcha del proyecto medioambiental Formentera.eco.

Respecto a las tasas que se cobran por acceder al parque natural, desde el Consell insular aseguraron que «se está estudiando» su incremento, un cambio que se debatirá en Junta de Gobierno en las próximas semanas.

La ampliación del periodo de cobro para entrar a playas como ses Illetes, es Cavall d’en Borràs o Llevant fue una proposición del PSIB-PSOE al pleno celebrado el pasado 28 de noviembre de 2024 que fue aprobada por unanimidad. Entonces, los socialistas recordaban el contrato suscrito en 2008 con la empresa Ibifor SL, propietaria de los terrenos antes de la Ley de Costas de 1988, para establecer un sistema de control de accesos al parque , así como garantizar la ordenación del tráfico rodado y los aparcamientos existentes.

Este contrato debía renovarse este año y se ha aprovechado para modificar el reglamento de manera que refleje esta ampliación temporal que abarca desde el 1 hasta el 15 de octubre.

Para justificar este cambio, tanto el PSIB-PSOE en su momento como Sa Unió este jueves por boca de la consellera de Movilidad, Verónica Castelló, argumentaron que en las últimas dos temporadas estivales se ha detectado un incremento en la afluencia de visitantes en la primera quincena de octubre, lo que provoca situaciones complicadas tanto a nivel seguridad, ya que los vehículos se estacionaban de cualquier manera impidiendo el paso de los vehículos de emergencia si fueran necesarios, como en el aspecto medioambiental, al invadir los vehículos el sistema dunar.

De esta manera y tras la modificación aprobada, el control de entrada y estacionamiento queda fijado del 10 al 31 de mayo y del 16 al 30 de septiembre entre las 9 y las 17 horas excepto en el primer aparcamiento, donde está Beso Beach, donde solo se aplicará la regulación cuando las condiciones meteorológicas o la afluencia de visitantes puedan generar una situación de saturación de vehículos.

En un segundo periodo que abarca del 1 de junio al 15 de julio y del 1 al 15 de septiembre, el control será de 9 a 20 horas.

Del 16 de julio al 31 de agosto, este control estará funcionando desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, ampliándose este periodo hasta las 21 horas en los estacionamientos que dan acceso a los establecimientos El Tiburón y Beso Beach.

En cuanto al nuevo periodo de regulación, del 1 al 15 de octubre, estará en vigor desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas excepto en el primer estacionamiento (Beso Beach) y el del quiosco de la playa de Llevant, donde solo se aplicará si aumenta la afluencia de visitantes puntualmente.

Formentera.eco

Durante la sesión plenaria de este jueves también tuvo lugar la aprobación, con los votos a favor de Sa Unió pero la abstención de los grupos de la oposición y del conseller no adscrito Llorenç Córdoba, la puesta en marcha del proyecto medioambiental Formentera.eco que este año mantiene el periodo de aplicación y las tasas pero reduce en un 4% las plazas para vehículos de visitantes incrementando el número de vehículos de residentes en Ibiza que pueden acceder a la pitiusa del sur.

En su turno de intervención, Córdoba denunció que en el proyecto de este año «no hay medidas de sostenibilidad» y criticó la tardanza en aprobar la normativa, de lo que responsabilizó a los miembros del equipo de gobierno ya que, según él, estuvieron «seis meses de vacaciones», en referencia a la dimisión de los consellers en junio de 2024 cuando él era presidente de la institución insular. Además, Córdoba acusó a Sa Unió de estar «frenando el proyecto, se lo están cargando».

En la misma línea se pronunció Ana Juan en representación del PSIB-PSOE. Formentera. eco «es un proyecto consolidado que ha tenido muy buenos resultados estos años», declaró tras el pleno, para añadir que «no se sabe el objetivo» que tiene el equipo de gobierno respecto él. En su opinión, desde Sa Unió «se han dedicado solo a continuar el proyecto» cuando antes, desde la oposición «la consellera Castelló lo criticaba asegurando que estaba mal implementado, aunque ahora tampoco ha hecho ninguna modificación». El retraso en la aprobación de Formentera.eco y la falta de avances «hace pensar que no creen en el proyecto pero no se atreven a tumbarlo por el amplio reconocimiento y aceptación que tiene entre la ciudadanía».

Por su parte, Rafa González, de Gent per Formentera, incidió en que el proyecto «está paralizado, no evoluciona» y esto se debería a que «pone muy incómodo a Sa Unió porque no tienen un modelo definido sobre lo que quieren para la isla». Durante la campaña electoral, la coalición conservadora, según González, «decía que Formentera.eco no servía para nada y no daba resultados». El conseller en la oposición recordó las dos propuestas que el equipo de gobierno llevó a votación ante el Consell d’Entitats y consideró que las asociaciones allí presentes «eligieron la opción menos mala pero la ciudadanía pide más».

También echó en falta, al igual que PSIB-PSOE y Córdoba, la falta de medidas adicionales en materia de movilidad sostenible como las que durante la pasada legislatura se desarrollaron financiadas con la recaudación de Formentera.eco.