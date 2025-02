Vivir en un gallinero en Formentera, la isla tranquila

Luis no se llama Luis porque las represalias en este submundo son reales y no quiere jugarse su futuro y el de sus hijas en esta isla. Aunque los protagonistas de este reportaje sabrán enseguida de quién se trata porque Formentera es un lugar pequeño y las noticias, sobre todas las negativas, vuelan.

Contadores de las infraviviendas cuando le cortaron la luz a Luis. | D.I.

Luis y sus dos hijas menores de edad miran cada día de reojo el calendario, quizás deseando que no llegue el 11 de marzo, la fecha marcada para su desahucio por impago de la precaria casa en la que viven desde hace algo más de un año. «Yo acepto mi responsabilidad y acepto el desahucio, pero quiero que la gente sepa en las condiciones en las que vivimos muchos en Formentera y los abusos que sufrimos de los propietarios, para ver si alguien más se anima a denunciar y se acaba con esto», explica este joven.

Consciente de que el impago es una causa objetiva para ser desahuciado, este padre en paro que espera al inicio de la temporada para volver a trabajar en hostelería, argumenta que dejó de pagar el alquiler el pasado mes de noviembre «como medida de presión» porque cada día se quedaban sin luz varias horas, ya que «el dueño de la casa tiene ocho infraviviendas alquiladas pero tiene contratado el suministro eléctrico seguramente solo para la suya, así que cuando se sobrepasaba el consumo, se va la luz y con ella, el agua corriente».

Corte de luz

Los residentes de las otras infraviviendas también dejaron de pagar, pero, tras ser amenazados con una denuncia, abandonaron las casas, que enseguida se llenaron otra vez de gente necesitada de un techo. Luis se quedó y fue denunciado por impago por el propietario que, además, supuestamente porque aunque lo admitió de viva voz no se puede probar, cortó el suministro eléctrico de la vivienda dejando a la familia sin luz ni calefacción en pleno invierno durante tres días, hasta que supo que Luis había denunciado la situación ante la Guardia Civil y volvió a conectarla.

«La única forma de calentarnos que teníamos era una estufa de gas, pero yo tenía tanto miedo a asfixiarnos que me ponía la alarma del móvil para despertarme cada hora durante la noche y comprobar que todos estábamos bien», cuenta Luis. «Una de las noches más frías de enero tuve que coger a mi hija pequeña a las tres de la madrugada y llevarla a casa de un familiar porque estaba helada», recuerda con tristeza.

Porque la vivienda de la que Luis y sus hijas van a ser desalojados no es ni mucho menos un chalé de lujo. La casa de Luis tiene un par de paredes de albañilería pero el resto es un añadido de madera para hacerla más grande, con un techo de chapa y tela asfáltica que ni aísla del frío o el calor ni impide filtraciones cuando llueve. Por no mencionar las invasiones de todo tipo de insectos y animales.

Tiene suerte y disponen de dos dormitorios diminutos, una cocina y un baño, pero sus vecinos, inquilinos de la misma persona, duermen en colchones tirados en el suelo en una construcción de bloques de hormigón sin ventanas que era un gallinero hasta hace muy poco y que no cumple con las normas exigibles para obtener una cédula de habitabilidad, obligatoria en Balears desde que entró en vigor la Ley de Vivienda de 2018. «Ahora creo que hay unas cinco o seis personas viviendo ahí, pero en verano se juntan muchas más», asegura.

Por lo que hasta ahora ha sido su vivienda, Luis paga 1.600 euros al mes en metálico y en mano, porque aunque el propietario adjuntó una cuenta corriente en el contrato que firmaron, «exige a todo el mundo que se le pague en mano, no quiere que nadie pague por el banco», sostiene Luis. Algo como mínimo irregular, ya que el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) indica que «el pago se efectuará a través de medios electrónicos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico». En este caso la excepción no se aplicaría, ya que el arrendador sí dispone de una cuenta bancaria. De la mensualidad por adelantado que pagó como fianza, ya le ha avisado el dueño de la cabaña que se puede ir olvidando.

«Lo sorprendente es que yo como arrendatario tengo que probar que he pagado las mensualidades y la fianza, aunque en todo el año que sí pagué solo me dieron dos recibos, pero a él no se le exige prueba de mis pagos, ni la cédula de habitabilidad de las ocho infraviviendas que alquila ni nada, tiene impunidad total para hacer lo que quiera con nosotros».

Luis ya está buscando otro lugar donde mudarse para poder seguir trabajando en Formentera y que sus hijas no tengan que abandonar su colegio y su entorno social. Pero encuentra más de lo mismo: diminutas construcciones precarias e insalubres, chabolas levantadas al cobijo de pinares o tras vallados para disimular su existencia porque son ilegales y con alquileres que no bajan de los 1.000 euros al mes.

«Lo que más me duele es que es una realidad de sobra conocida en Formentera, todos saben dónde están estas infraviviendas y quiénes son los dueños, pero nadie hace nada porque hay mucha dejadez por parte de las instituciones y mucho miedo por parte de los inquilinos, que saben que si hablan, se van a tener que ir de la isla porque nadie les va a volver a alquilar nada», concluye Luis, resignado.