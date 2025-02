El Consell vulneró los derechos de la plantilla en la huelga de basuras de Formentera

La Sala de los Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha confirmado que el Consell de Formentera vulneró el derecho de los trabajadores a la huelga al imponer servicios mínimos excesivos en los paros convocados en la Semana Santa de 2024 en el servicio de recogida de residuos, que se prolongaron seis días.

El tribunal desestima así el recurso del Consell y confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca que, en primera instancia, se pronunció a favor de la denuncia por vulneración del derecho de huelga del sindicato UGT.

Servicios mínimos

La sentencia considera que el 50% de servicios mínimos impuestos por la Administración insular fue excesivo en el contexto de seis días de duración de la huelga, y que la justificación aportada por el Consell, que apelaba a una cláusula del contrato con la concesionaria, no está justificada.

Según el Tribunal, aunque el contrato obliga a las partes, la empresa y la Administración, no hace lo mismo con los trabajadores porque no son parte contractual: «Dicha cláusula no les obliga y menos puede afectar a su derecho a la huelga», señala la sentencia, que impone las costas al Consell, con un máximo de 1.000 euros.

La sección de Servicios Públicos de UGT destaca en un comunicado que, «nuevamente, la cerrazón de los políticos de Formentera se topa con la Justicia». Según recuerdan, unas medidas cautelarísimas dejaron sin efecto los «abusivos y desproporcionados servicios mínimos» establecidos por el Consell de Formentera, y en primera instancia, tanto la jueza como la Fiscalía «compartieron plenamente» la postura sindical.

Costas del proceso

UGT celebra que un nuevo pronunciamiento judicial le dé la razón y critica que la vulneración del derecho a la huelga se hizo «a sabiendas de sus entonces responsables políticos», en referencia a la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló.

Por ello, piden que la Administración traslade las costas a los responsables políticos porque los ciudadanos de Formentera «no se merecen que se use el dinero público para costear juicios derivados de decisiones y posturas políticas enquistadas en la prepotencia y la soberbia».

El sindicato UGT, mayoritario entre los trabajadores del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y de playas de Formentera, servicio adjudicado por el Consell en marzo de 2023, a la empresa PreZero, convocó una huelga a partir del día 26 de marzo de 2024 a las 23 horas hasta el 1 de abril a la misma hora.