Un retraso administrativo reduce la recaudación de Formentera.eco

El retraso en la tramitación del aumento de las tasas de Formentera.eco para 2024 provocó una reducción de la recaudación final del proyecto, que finalmente cerró la temporada con un total de 650.000 euros, a los que hay que descontar 30.000 euros, un 5%, que se queda la empresa encargada del sistema de cobro online.

Esta recaudación se destina, según el Consell, «a pagar recursos materiales y humanos» del propio proyecto, que funciona durante «todo el año y no solo los cuatro meses de vigencia de la regulación». No obstante, y según la Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la isla de Formentera, este dinero deberían destinarse a un «fondo específico para la financiación de actuaciones orientadas a garantizar la sostenibilidad medioambiental y turística de la isla».

A pesar de no estar en el orden del día de las dos sesiones del Consell d’Entitats celebradas recientemente para decidir las pautas de aplicación de Formentera.eco para la temporada de este año, desde el público asistente se inquirió en ambas acerca de la recaudación del proyecto y su destino final. La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, respondió que en 2024 se habían recaudado 620.000 euros, una cifra que no convenció a Manuel Ángel Suárez, representante de la plataforma SOS Vivienda, que había multiplicado el número de vehículos que habían accedido a la isla por las tasas aprobadas para 2024 y le salía una cantidad mucho más elevada.

La cifra comunicada por el Consell no puede ser puesta en duda ya que un programa informático hace los cálculos, pero desde la conselleria no supieron explicar que la diferencia detectada se debe a que el incremento de las tasas aprobado para 2024 (de los seis euros para coches y tres para motos los cuatro meses de 2023 a los entre seis y nueve euros al día para coches dependiendo del mes y entre tres y 4,50 euros para motos también según el mes ) no se llegó a aplicar durante gran parte de la temporada, ya que la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas no se publicó en el BOIB hasta el 20 de julio de 2024. De esta manera, durante los meses de junio, julio y parte de agosto, si la reserva se había realizado con anterioridad, se cobraron las tasas antiguas.

Desde el área de Movilidad justificaron entonces este retraso aludiendo a «problemas derivados principalmente del proveedor de servicios, que no tiene capacidad para solucionar constantemente problemas de origen informático y las modificaciones a realizar para aplicar la ordenanza de 2024», como recogía Radio Illa el 16 de julio del pasado año. Cuando la realidad es que no se podían aplicar las nuevas tasas sin ser publicadas antes en el BOIB, según confirma Rafa González, portavoz de GxF, conseller de Movilidad en la pasada legislatura y que fue el impulsor de esta pionera iniciativa medioambiental.

También debe tenerse en cuenta a la hora de calcular la cifra final que hay varias excepciones que no pagan las tasas aunque se computan como parte del total admitido cada día, como vehículos eléctricos o de trabajadores temporales.

El segundo asunto que atrajo la atención de los asistentes al Consell d’Entitats del pasado jueves es el destino de ese dinero, una cantidad que supone un «récord de ingresos» para González, que recuerda que a esos 620.000 euros recaudados hay que sumar los alrededor de 400.000 que aporta el Govern para financiar mejoras medioambientales y los cerca de 430.000 euros del Ejecutivo central para la bonificación del transporte público.

Recursos humanos

Desde el Consell insisten en que la recaudación se destina «a recursos humanos y materiales» para garantizar el funcionamiento del programa, pero González demuestra que en el artículo 11 de la La Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la isla de Formentera, titulado ‘Fondo para la Sostenibilidad’, se estipula: «El Gobierno de las Illes Balears y el Consell de Formentera acordarán la constitución de un fondo específico para la financiación de actuaciones orientadas a garantizar la sostenibilidad medioambiental y turística de la isla, que se nutrirá fundamentalmente de los ingresos derivados de la tasa prevista en el artículo 3 de esta ley y de las aportaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como de lo que se obtenga por la imposición de sanciones».

Además, en el listado de Contratos menores del Consell, de acceso público, aparecen durante 2024 tan solo tres pagos por conceptos relacionados con Formentera. eco, como el ‘Alojamiento web del programa’, ‘Mantenimiento de las cámaras’ y ‘Vídeo promocional’, por un total de 31.247 euros, muy lejos de los 620.000 recaudados.

