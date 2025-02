El Fiscal investiga a Llorenç Córdoba y un letrado del Consell de Formentera por un delito de revelación de secretos

La denuncia por presunta malversación de fondos públicos que el pasado mes de octubre de 2024 presentó la Comisión de ética y buen gobierno del Consell de Formentera contra Llorenç Córdoba sigue su curso y la Fiscalía de Área de Ibiza está investigando al expresidente y a uno de los letrados de la máxima institución insular por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos, según un oficio de requerimiento al que ha tenido acceso Radio Illa en exclusiva.

El conseller no adscrito y diputado por Formentera en el Parlament balear ha respondido a esta noticia asegurando estar "tranquilo" y acusando al actual equipo de gobierno del Consell de "filtrar" esta información para tapar las críticas por su "mala gestión".

La emisora municipal Radio Illa aseguraba este miércoles que la Fiscalía expone en el oficio de requerimiento mencionado que el letrado investigado, "como jefe de área" en el Consell, "habría tenido acceso a todas las actas de la Comisión de ética, habría participado activamente en los debates y, faltando al deber de secreto que se impone a todos los miembros de la Comisión, habría redactado un escrito contra el informe en cuya elaboración habría participado, proporcionando toda la información de los debates" al por entonces presidente del Consell, ya desalojado de la presidencia por todos los grupos del plenario del Consell.

Alegaciones al dictamen

Precisamente, el objetivo del trabajo de la Comisión de ética y buen gobierno en ese momento era la elaboración de un dictamen sobre la actuación de Llorenç Córdoba y de los miembros de Sa Unió durante la crisis política que padeció la institución insular desde el mes de noviembre de 2023 y que duró más de un año.

Dado que el expresidente insular presentó unas alegaciones a este dictamen presuntamente redactadas por uno de los letrados que trabajan para el Consell, la Comisión de ética consideró que Córdoba habría hecho uso de los servicios y trabajos de un funcionario para unos fines "puramente privados" y por eso presentó ante el Ministerio Fiscal una comunicación en la cual informaba de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos.

De esta manera y según el oficio de requerimiento enviado al Consell insular por la Fiscalía que menciona Radio Illa, Llorenç Córdoba podría ser "el inductor del delito y el letrado, el autor".

Por su parte, el diputado en el Parlament balear ha asegurado a Diario de Ibiza que "es una cosa que ya se anunció en su momento en el contexto del dictamen de la Comisión del Código ético". Aunque Córdoba admite que encargar ese tipo de trabajo al organismo "era lo correcto", insiste en que el resultado no era vinculante, ya que no tenía ninguna validez jurídica ni legislativa.

Además, considera que ya en su momento advirtió de que se iba a utilizar políticamente para justificar una moción de censura contra él, "como así fue". Al final, el dictamen de la Comisión resultó ser, según Córdoba, "una excusa para atacarme y, en el fuego cruzado, quedó un funcionario del Consell al que han acusado de una serie de cosas que por su puesto no son verdad".

"Entiendo que aquí hay dos acusaciones: una que el letrado me ha revelado secretos y conversaciones de las reuniones del Comité del Código ético, y eso no es verdad; y otra que lo he utilizado para usos personales y privados míos, que tampoco es verdad", ha declarado el expresidente del Consell.

"Es el proceso", justifica Córdoba

"Lo que ha pasado ahora es que Fiscalía recibe una denuncia y tiene que ponerse en contacto con quien ha denunciado para preguntar, es el proceso que se ha hecho ahora", manifiesta, opinando al mismo tiempo que "no deja de ser curioso que un medio de comunicación haya tenido acceso a este documento" cuando él mismo, "a pesar de ser un de los dos afectados y haberlo pedido", no ha podido conseguirlo.

Córdoba interpreta que "pedirlo yo y que no se me entregue, pero la prensa ya lo tenga, no deja de ser otra filtración interesada por parte del Consell, curiosamente en un momento en el que el equipo del gobierno está recibiendo muchas noticias contrarias por su mala gestión y por las decisiones que está tomando".

Entre estas "noticias contrarias" enumera que "no están publicando las actas de gobierno ni los decretos; la oposición pide documentación que no se le entrega, y están haciendo cambios con los letrados con los que estos no están de acuerdo, incluso llegando a dimitir".

También ha aludido el expresidente en conversación con este diario al "tema de los quioscos, que les ha salido rana y al final tendrá que pagar el Consell, con lo cual vamos a tener que pagar todos los ciudadanos la mala gestión de Sa Unió cuando yo lo había dejado ya todo solucionado".

"En medio de todas estas malas noticias para ellos, tenían que hacer algo o filtrar una mala noticia", afirma. El diputado por Formentera considera que "es una forma de ser muy poco ética y poco correcta, pero, cuando uno no hace las cosas mal está tranquilo, aunque no deja de ser desagradable salir en prensa junto a la palabra investigación y denuncia, pero uno asume sus responsabilidades y espero que la justicia sea rápida y se aclaren las cosas".

Para terminar, Llorenç Córdoba añade que "si al final esto, que viene de un secretario habilitado nacional, de un notario y de una letrada es una acusación falsa, espero que como mínimo se dignen a pedir disculpas".