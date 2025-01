Sa Unió rechaza implicar a Prohens en la reorganización de la Savina

El primer pleno ordinario con Óscar Portas como presidente del Consell de Formentera y Sa Unió en el equipo de gobierno sirvió para dejar claro que se trata de un ejecutivo en minoría que no tiene garantizado el apoyo de la izquierda a pesar de que esta facilitó la caída de Llorenç Córdoba el pasado mes de diciembre. De hecho, el expresidente y ahora conseller no adscrito se abstuvo en la votación de la proposición de Gent per Formentera (GxF) que perseguía la participación de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un Consell d’Entitats sobre el futuro del puerto de la Savina, originando que no fuera aprobada por el plenario para, seguidamente, sumar su voto a los de los partidos de izquierdas, tumbando dos propuestas del equipo de gobierno.

La jornada comenzó con la jura del cargo de la nueva consellera de Sa Unió, Belén Palerm, que sustituye al dimitido José Manuel Alcaraz y asumirá las consellerias de Sector Primario, Igualdad y Participación ciudadana. Precisamente, el nombre del exconseller popular salió a colación varias veces durante la sesión, empezando por el debate de la primera proposición de PSIB-PSOE, relativa a la creación de una mesa de trabajo que revise la ordenanza fiscal que regule la tasa de residuos urbanos para el 2026, para garantizar el cumplimiento de la legislación que estipula que «quien más contamina, más paga». En su presentación, los socialistas reconocieron que la nueva contrata de basuras «está funcionando» pero mostraron su desacuerdo con la subida lineal de un 30% en 2023 para todos los contribuyentes.

Responsabilidad de Córdoba

Desde Sa Unió apuntaron que Alcaraz comenzó a trabajar en la revisión de la ordenanza pero que era responsabilidad de Córdoba terminar el trámite. Por su parte, el expresidente admitió tener «parte de la culpa pero no toda», asegurando que «no pudo hacerlo» debido al abandono de sus puestos en el equipo de gobierno de los consellers de la coalición conservadora, una recriminación que repitió en diferentes ocasiones.

La proposición salió adelante por unanimidad, al igual que la siguiente que presentaron los socialistas, relativa a la retirada de la cartelería que anunciaba el tratamiento aéreo de la procesionaria, una actuación que terminó en diciembre de 2024. La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, recordó que la fumigación la llevó a cabo el Govern balear, que adjudicó los trabajos a la empresa Tragsa, así que es esta quien debe retirar los carteles.

Llegado el turno de las proposiciones de GxF, surgió el desencuentro que rompió la hasta ahora unidad política que han demostrado todos los grupos con representación en el plenario en su rechazo a los planes de la Autoridad Portuaria de Balears(APB) para la nueva gestión del puerto de la Savina durante los próximos 25 años.

A pesar de que los tres partidos políticos han coincidido siempre en solicitar a la entidad estatal que recapacite y no siga con sus planes, GxF quería dar un paso más e implicar a la presidenta Prohens en la lucha contra la decisión de la APB.

Así, buscando una unanimidad para invitar a la mandataria a participar en un Consell d’Entitats donde pueda escuchar de primera mano las inquietudes del pueblo de Formentera, el partido insularista se mostró dispuesto a modificar dos de los cuatro puntos incluidos en la proposición. Incluso en un primer momento aceptaron excluir una mención en su texto al Plan especial del puerto de la Savina, un documento que caducó en febrero de 2024, bajo el mandato de Sa Unió. Pero la coalición insistió en que ya se ha trasladado a Prohens en numerosas ocasiones la opinión de políticos y ciudadanos sobre este tema y exigió la retirada de esta parte del texto. Como esto no ocurrió, Sa Unió votó en contra, GXF y PSOE a favor y Córdoba se abstuvo, dando como resultado un empate que rompió Portas con su voto de calidad como presidente, por lo que la proposición se rechazó.

Tras concluir el pleno, Alejandra Ferrer, portavoz de GxF, culpó al equipo de gobierno de «romper la unidad y el consenso» que había en el tema del puerto «para defender a la presidenta en lugar de defender a Formentera». Prohens «debe venir, dar la cara y ayudar al pueblo de Formentera», declaró. Además, Ferrer anunció que solicitarán «de manera directa la visita de la presidenta» y pedirán al diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, que haga lo mismo en el Parlament balear.

Por su parte, Óscar Portas calificó las exigencias de GxF de «oportunismo político» que pretende «desviar la atención hacia la presidenta del Govern balear» ya que, al tratarse la APB de una entidad estatal, «no tiene sentido que venga» la jefa del Ejecutivo balear.

«No podemos entrar en el juego de, por estar en minoría, aceptarlo todo», remarcó Portas, anunciando que la semana que viene se reunirá con el presidente de la APB y que un equipo jurídico ya está estudiando las alegaciones y el recurso contencioso que interpondrá el Consell contra la decisión de la entidad portuaria.

Antes de pasar a las preguntas de control de la oposición, el equipo de gobierno propuso la aprobación de dos listas con los designados para representar al Consell insular en diferentes órganos colegiados de otras administraciones. Ninguna de las dos listas salió adelante tras el voto en contra tanto de GxF y PSOE como del conseller Llorenç Córdoba, que por primera vez utilizó su voto para romper el empate en favor de los grupos de izquierda. La presencia de José Manuel Alcaraz como sustituto en uno de los órganos colegiados y la falta de representación de todos los grupos políticos en otros fueron las razones argumentadas.

Residencia y transparencia

El PSIB-PSOE pidió explicaciones durante el pleno a la consellera de Bienestar Social, Cristina Costa, sobre la situación que se está viviendo en la residencia de mayores de Sant Francesc, con conflictos laborales y denuncias de falta de calidad en la atención a los usuarios. Costa garantizó la calidad del servicio y aseguró que se sigue trabajando para lograr un acuerdo con las trabajadoras. El plenario aprobó también una proposición de GxF que persigue la mejora de la transparencia en la actividad de la administración insular, recuperando la publicación en la página web de las proposiciones aprobadas en el pleno y su estado de ejecución. PSIB-PSOE pidió también una reforma y actualización de la web institucional, que presenta numerosos datos inexactos y obsoletos.