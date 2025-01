Como la arenilla entre los dedos de los pies tras un día de playa

Tras el subidón de un pleno extraordinario donde se destituyó a Llorenç Córdoba como presidente y otro también extraordinario donde se aprobó la versión inicial del presupuesto general del Consell para 2025, la sesión plenaria ordinaria del jueves representó la vuelta a la normalidad política (si es que esto existe) y el fin de una relación afectuosa entre la derecha y la izquierda isleña que, si no era del todo aberrante, sí tenía un puntito antinatural e inquietante.

En el pleno del jueves 30 de enero, Belén Palerm firmó como nueva consellera de Sa Unió con cara de «a mí quién me manda meterme en estos fregaos»; el espíritu de José Manuel Alcaraz estuvo presente una vez más y todo el rato (no sé por qué fase del duelo por su pérdida van los de Sa Unió, pero igual ya toca ir superándolo); los de SOS Vivienda volvieron a mostrar su valor chupándose cinco horas de politiqueo como público sin menearse apenas de sus sillas y Llorenç Córdoba confirmó lo que ya se intuía: que no solo ha abandonado las camisas blancas que fueron su uniforme de presidente durante muchos meses sino que es como esa molesta arenilla que se te mete entre los dedos de los pies tras un día en la playa y que no hay quien se libre de ella.

Sin aspavientos pero quizás también sin previo aviso, Sa Unió se dio cuenta durante la asamblea del jueves de que, ¡oh sorpresa!, gobierna sin mayoría absoluta y de que la realidad se parece más a un muro de cemento compacto que a una pared de piedra seca de las que hacen ahora, que se caen en cuanto un par de ebrios motoristas de nada no toman bien la curva.

Inmersos en su análisis de cómo quedó el Consell insular tras «la etapa más negra de la institución», como insiste en denominar Rafa Ramírez la era Córdoba, los consellers no tienen tiempo de preparar propuestas de su programa electoral. El expresidente les lleva la cuenta y ya les ha echado en cara que llevan siete meses sin presentar ese tipo de propuestas. «No sé a qué se dedican, no sé qué les pasa, ni ahora que gobiernan ni antes en la oposición», se preguntaba retóricamente Córdoba. El conseller no adscrito y diputado por Formentera se atusó para el pleno de enero con unas gotitas de ‘Eau de chantage’ solo evidentes cuando insinuó a la izquierda que, de haber sido invitado a las Juntas de Portavoces donde se trató la proposición de Gent per Formentera sobre el puerto de la Savina, quizás no se habría abstenido y el resultado de la votación habría sido distinto. Supuestamente.

Así que el pleno transcurrió con solo tres propuestas extraordinarias de Sa Unió, de las cuales dos acabaron fatal aunque el presidente Óscar Portas asumió su error al consensuar previamente el listado de 160 representantes del Consell en otros órganos colegiados. Con el último censo en la mano y eliminando niños y jubilados, me parece raro que cada ciudadano de Formentera no ostente uno de esos cargos que se ve que se reparten como los cromos de Pokemon repetidos.

GxF solo presentó dos proposiciones pero hizo ocho preguntas con enjundia, así que ya cumplió con la papeleta. Y luego llega el PSIB- PSOE con su nuevo eslogan ‘Ser socialista es hacer’ y presenta para su debate tres «cuestiones prioritarias para la ciudadanía», siendo una de ellas «la retirada de los carteles informativos después de los trabajos de control de la procesionaria», provocando un sentimiento de no pertenencia a la mentada ciudadanía a los que la existencia o no de unos pocos carteles colgando de los pinos ha pasado no solo desapercibida sino absolutamente ignorada. Formentera va bien.

