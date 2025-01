Formentera rinde homenaje a Iván Mérgola con un concierto

La Escuela Municipal de Música y Danza de Formentera y el aula de extensión del Conservatorio Catalina Bufí en la isla han unido fuerzas para organizar un sentido homenaje al músico Iván Mérgola, tristemente fallecido el pasado 14 de enero. Así, a las 17 horas de hoy jueves, en la Sala de Cultura, tendrá lugar un concierto abierto a todos los públicos con actuaciones musicales y de baile a cargo de los actuales alumnos de ambas escuelas de música, profesores y también antiguos estudiantes que tuvieron una relación directa con Mérgola durante los años en los que trabajó en Formentera.

El guitarrista, nacido en Madrid pero criado en Ibiza, está en el origen tanto de la Escuela Municipal, que creó de la nada con Lidia Guillem, como del aula de extensión del Conservatorio, que son los dos pilares que sustentan la educación musical y de danza de la pitiusa menor en la actualidad.

Para recordar y reconocer su pasión por la enseñanza y la música, los alumnos de las dos entidades han preparado una actuación conjunta para llevar sobre el escenario una particular y emocionante interpretación de la canción ‘Bona nit blanca roseta’, en una tarde durante la cual también se podrá escuchar la guitarra de reconocidos ex alumnos como Alex Verdera y Miquel Tur junto a estudiantes actuales como Inés Roig y Adriana López, sin olvidar a profesores como Helena Serrano y otros intérpretes que no han querido perderse esta oportunidad de demostrar su agradecimiento a la labor de Mérgola.

Además de guitarras, el instrumento con el cual desplegaba Mérgola toda su maestría, también habrá piano con Sergi Navarro Yern y canto por parte de la Coral de la Escuela Municipal, sin olvidar las actuaciones de danza, un arte que también promovió el homenajeado en Formentera.