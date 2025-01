El Consell intenta evitar que se desmonten los quioscos de playa

El Consell de Formentera ha enviado un escrito a la Dirección general de Costas y Litoral del Govern balear solicitando una medida cautelar que suspenda la obligación de desmontar los quioscos de playa entre el 15 de enero y el 15 de febrero, una acción que ya habían solicitado los explotadores de estos establecimientos el pasado mes de diciembre pero que debido a la crisis política de la entidad insular no se había tramitado.

El área de Medio Ambiente del Consell, de donde emana esta solicitud, la fundamenta en que «la norma no detalla en ningún momento la definición de temporada ni señala los meses que la componen». Además, considera que «aunque se hace referencia a que los establecimientos deben ser desmontables, no especifica que deban desmontarse cada año». También argumentan desde este departamento, del cual es responsable la también vicepresidenta primera, Verónica Castelló, que los quioscos no son fácilmente desmontables, «ya que están fabricados con materiales de calidad y tienen una gran complejidad constructiva».

El desmontaje de estas instalaciones, además de requerir un prolongado espacio de tiempo, que según el Consell calcula en más de 30 días, no supondría ningún beneficio para el medio ambiente sino todo lo contrario, ya que se precisa de la entrada de maquinaria y vehículos pesados a zonas sensibles de la costa.

También aluden desde el Consell a la presencia de socorristas en los quioscos que garantizan la seguridad en las playas, afirmación que han negado los antiguos licitadores en varias ocasiones.

Desde la institución insular han pedido a todos los adjudicatarios que, de forma provisional y hasta que no se resuelvan las medidas cautelares, no desmonten los quioscos pero que cesen la actividad entre el 15 de enero y el 15 de febrero.

