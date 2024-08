El pleno rechaza la propuesta de GxF de declarar la inviabilidad del Consell

El pleno ordinario del Consell de Formentera reunido el jueves, rechazó la propuesta de Gent per Formentera (GxF) que perseguía la declaración de inviabilidad del Consell Insular con los votos en contra del presidente de la institución y de los consellers de Sa Unió y la abstención del PSIB-PSOE. Esta era una de las tres proposiciones llevadas ante la asamblea con el objetivo final de forzar la destitución de Llorenç Córdoba de su cargo de presidente. Las otras dos, preparadas por Sa Unió y PSOE respectivamente y que proponían reformas legislativas que hagan obligatoria la presentación de mociones de confianza, no llegaron a ser debatidas porque necesitaban «un informe previo del secretario general del Consell», según afirma la entidad en una nota de prensa. Este documento no pudo ser redactado a tiempo al ser presentadas las dos proposiciones con caracter urgente, por lo cual el pleno fue suspendido hasta una nueva fecha sin determinar.

Hasta el momento de la interrupción, el pleno transcurría sin muchas sorpresas, con el debate sobre asuntos ordinarios propios de cualquier administración local, como las peticiones de compatibilidad laboral de dos funcionarios de la casa y del conseller de Deportes Hugo Martínez Bermúdez, todas ellas aprobadas.

También, se aprobaron con los votos del presidente y del grupo socialista y la abstención del resto de grupos políticos, varias subvenciones en diferentes ámbitos.

De este modo, salieron adelante las bases reguladoras que regirán el procedimiento de concesión de la Beca de investigación del área de Igualdad y Lgtbi de la institución con un importe de 8.000 euros. GxF expresó sus dudas de que esta ayuda se esté «tramitando como debe» ya que la concesión de esta beca era competencia de la extinta Junta de Gobierno.

En el mismo sentido se pronunciaron desde Sa Unió para justificar su abstención en esta votación: «estamos de acuerdo con el fondo pero no con la forma de tramitación».

Los socialistas tambén hicieron piña con el presidente para votar a favor de las bases y la convocatoria simultánea de las subvenciones individuales para personas mayores de 65 años y personas con discapacidad residentes en Formentera para 2024 por un importe de 16.000 euros, así como de la aprobación de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas a las asociaciones de vecinos, comisiones de fiestas, asociaciones culturales y deportivas sin ánimo de lucro para la organización de fiestas en el periodo de tiempo comprendido entre noviembre 2023 y octubre 2024.

Misma suerte corrieron las propuestas por parte de la Presidencia relativas a la concesión de ayudas económicas para la promoción de productos alimentarios locales en Formentera y las ayudas al desarrollo del sector agrario y ganadero de la isla: PSOE y Llorenç Córdoba votaron en positivo y el resto de participantes se abstuvo.

Base de Salvamento Marítimo

La sombra de la crisis política e institucional que arrastra el Consell de Formentera desde noviembre del año pasado hizo aparición prácticamente en cada intervención de cada uno de los grupos políticos al tratar estas cuestiones que, en principio, nada tenían que ver con las discrepancias políticas.

Al menos hubo unanimidad a la hora de votar la propuesta presentada conjuntamente por Córdoba y el grupo GxF para solicitar tanto al Ministero del Interior como al Ministerio de Fomento una embarcación del servicio marítimo de la Guardia Civil y una lancha de intervención rápida de Salvamento Marítimo con base en Formentera.

Respecto a la petición de GxF para que el secretario general del Consell iniciara los trámites para declarar la inviabilidad de la entidad, su portavoz Alejandra Ferrer justificó la demanda en los dos meses que lleva el Consell sin Junta de Gobierno ni vicepresidentes. Asimismo, según Ferrer, «hay una serie de competencias de gran importancia que no se han podido transferir desde la Junta ni al presidente ni al plenario, como las sanciones graves y muy graves en temas de turismo, medioambientales o de patrimonio». Por ejemplo el recientemente nombrado inspector de turismo «puede levantar actas pero no se podrán sancionar», aseguró.

Ferrer también criticó la postura de Sa Unió, «que ha votado conjuntamente con el presidente para garantizar que pueda continuar en su cargo y para dejarse el paso libre por si encuentran la ocasión de regresar».

Ley de Memoria Histórica de las islas Balears

Llorenç Córdoba comunicó al pleno la presentación de alegaciones por parte del Consell insular al proyecto de ley de derogación de la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las islas Balears, una propuesta del partido ultraderechista VOX secundada por el PP balear.

Publicación de los decretos de Presidencia

El grupo político de caracter insularista GxF presentó una propuesta por la cual se instaba al Consell a publicar de forma semanal en su web y en el portal de transparencia todos los decretos de Presidencia a excepción de los que dictamine el secretario general que no se pueden hacer públicos en virtud de la Ley de Protección de datos. Esta iniciativa de GxF recibió el apoyo unánime del plenario.

