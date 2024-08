Llorenç Córdoba: "No quiero gobernar solo, no soy un dictador"

En una declaración de 8.45 minutos minutos interrumpida sólo por dos preguntas de los periodistas, el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ofreció ayer de nuevo todos sus argumentos para intentar justificar su falta de responsabilidad en la crisis absoluta en la que se encuentra la institución desde el pasado noviembre, cuando hizo saltar por los aires su relación con su propio partido, Sa Unió, con el que ganó las elecciones de mayo, tras una velada amenaza de retirada de su apoyo al Govern del PP en el Parlament.

Ayer, en la firma del acuerdo de la Mesa sectorial de Educación en Ibiza(información en la página 5), sólo ofreció una novedad: que el secretario habilitado nacional "no puede declarar la ingobernabilidad del Consell", como pretende la oposición. Y una curiosa advertencia: que si eso llegase a suceder, acabarían todos en la cárcel: "Se ha dado una vez en España, en Marbella, y pasó lo que todos sabemos: los juzgados se llevaron a todos los concejales a prisión".

Crisis "política"

También que el Consell no atraviesa una crisis de ingobernabilidad; es política porque obedece a "un capricho o unos intereses personales de los grupos políticos que no quieren llegar a un acuerdo, ya sea conmigo o entre ellos"

El resto, más de lo mismo. Insiste en que el Consell funciona, aunque reconoce que no al ritmo esperado, y en que todos los grupos políticos "intentan sacar rédito electoral o político" de la situación. Asegura que él sigue trabajando y que Sa Unió ha traicionado a los formenterenses e insinúa de nuevo, sin aportar prueba alguna, que todos tienen intereses ocultos: "Resulta que todos están en [mi] contra y todos quieren echarme. ¿Qué pasa, que el presidente ha rascado donde no tenía que rascar? ¿Ha sacado temas que no debía, como por ejemplo el pliego de condiciones de playas, el de los quioscos de playa...? Hay muchas cosas que al anterior equipo de gobierno parece que no le interesa que salgan y [sobre las] que el nuevo se ve que tenía una previsión que no es la que se está dando".

"Todos quieren una silla"

"Yo no quiero gobernar solo, no soy un dictador. Pero la realidad es que la gente me ha puesto donde estoy, de presidente, y tengo mi responsabilidad, que es que haya junta de gobierno, vicepresidentes y que se pueda gobernar Formentera". Córdoba echa balones fuera y sigue culpando a todos de la situación del Consell; a sus excompañeros de Sa Unió porque no han querido volver a sus puestos de consellers y a la oposición por rechazar la creación de una nueva Junta de Gobierno con representación de todos los grupos. "El problema no es que quieran que Formentera gane ni que sea gobernable. Lo que han demostrado es que todos quieren una silla, que es la del presidente. Porque si no, las mociones de censura de Sa Unió y de Gent per Formentera junto con el PSOE y Compromís habrían salido adelante. Y al final las han tirado para atrás por lo mismo: por la pelea de quién sería el presidente".

Tampoco descarta el presidente llegar a acuerdos con GxF y el PSOE en el supuesto de que Sa Unió insista en su negativa de volver a gobernar con él: "Como se lo piden todos y yo como presidente, que es mi obligación". En ese caso, "pues habrá que hablar con la oposición y ver todas las formas posibles democrácticas que haya. No vale cambiar un reglamento porque te interesa cambiar a un presidente en medio de una legislatura. Entendemos que no se puede hacer", indica en relación a la cuestión de confianza que busca el Consell o el adelanto electoral por el que se inclina GxF..

El "espectáculo"

Por todo ello, vuelve a rechazar una posible dimisión: "No puedo dejar a Formentera en manos de los grupos políticos que están montando todo este espectáculo y este show. Y que están demostrando que no son ni capaces de montar una moción de censura. Esto tiene que tener una solución política y lo que hay que hacer es crear la junta de gobierno y tiene que haber vicepresidentes".

Sobre el pleno de hoy, reitera que el secretario de la institución no puede declarar la inviabilidad del Consell: "No puede hacer eso, empezando por ahí. Está todo mal hecho. Hablan de una moción de confianza cuando no existe una moción de confianza. Hay cuestiones de confianza. Y eso está regulado en la Constitución, en el Estatut d’Autonomia, en la Ley de Consells y en el reglamento orgánico del Consell". "La oposición -añade- se está aprovechando de todas estas peleas internas y no tan internas que tenemos, y al final acabamos en pleno que tenemos mañana [por hoy] que es absurdo".

De nuevo Marbella

En cuanto a un posible adelanto electoral, indica que "las elecciones ya han pasado, fueron a mediados de 2023", y recuerda de nuevo que su intención es: "Cumplir el mandato de la gente, que fue que saliese Sa Unió con mayoría absoluta y yo como cabeza de lista". Pero vuelve al caso de Marbella en caso de adelanto electoral: "Se ha dado una vez en España, en Marbella, y lo que todos sabemos, que los juzgados se llevaron a todos los concejales a prisión".

Como curiosidad, y antes de iniciar su soliloquio, Córdoba confesó a los periodistas: "Estoy aburrido. Uno no sabe qué decir porque está todo tan retorcido, tan… Pero intentaré contestar con algo interesante". Y analizó el caos que sufre el Consell con otra perla: "Lo podemos resumir en una frase: a río revuelto, ganancia de pescadores. Vista la situación, todos los grupos políticos están intentando sacar rédito electoral o político".

