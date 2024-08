El ‘Keira’ ya está en el varadero: «Cuando quedó a salvo sentí una gran liberación»

La vida de Antonio, un barcelonés de 50 años afincado en Formentera, se complicó el pasado 14 de agosto. Una fuerte tormenta lanzó contra la costa de las Pitiusas a varias decenas de embarcaciones y entre ellas se encontraba ‘Keira’, el pequeño velero de ocho metros que es su herramienta de trabajo y su hogar.

El ‘Keira’, en el momento de ser extraído del agua en el varadero para su reparación. | E.P.

«Fue muy duro psicológicamente ver mi casa sobre las rocas y no saber si se iba a salvar», cuenta este aventurero que lleva más de 30 años viviendo y trabajando sobre las olas. Sin olvidar los momentos de tensión que vivió al ser arrastrado por la fuerza del viento desde las proximidades de s’Espalmador, adonde se dirigía para buscar refugio, hasta una zona de rocas cerca de sa Sequi, donde acabó embarrancado.

Mientras este navegante todavía se encontraba en shock por el episodio vivido, sus ángeles guardianes se pusieron en marcha. El primero fue Daniel, al que Antonio define como «mi amigo y prácticamente mi hermano». Este experto navegante, con experiencia en el rescate de embarcaciones, tomó las primeras decisiones sobre el futuro de ‘Keira’, además de acoger a su amigo en su barco, que también le sirve de hogar. Lo primero que hicieron fue pedir prestados en el varadero de la Savina puntales y maderas para estabilizar el velero el mismo día del temporal.

También ese mismo día apareció por allí Eduardo, propietario de una compañía que se dedica a restaurar barcos para después ponerlos en alquiler. A él se le ocurrió la idea de hacer un llamamiento a través de las redes sociales pidiendo ayuda desinteresada para devolver el velero al mar.

«Al día siguiente llegaron personas que ni siquiera conocía con una radial, baterías, palets para girar el barco, un gato elevador... no me lo podía creer», asegura Antonio, para después explicar: «El problema era que el barco había quedado muy arriba de las rocas y con el mástil hacia tierra, y así no se podía remolcar sin destrozarlo».

Así que, poco a poco, entre todos los voluntarios empezaron a levantar el ‘Keira’ para colocarlo horizontal y luego tumbarlo hacia el otro lado, hacia el mar.

El viernes 23 de agosto, tan solo nueve días después del desastre, el barco estaba otra vez a flote. «Marisa, del puerto de la Savina, nos prestó una lancha neumática con un motor con una potencia de 500 caballos que, tirando, lo sacó de las rocas y lo llevó hasta el varadero, donde, fuera de horario, lo sacaron para poder empezar a trabajar en él», detalla Antonio, sumamente agradecido a todas las personas que le han ayudado.

Aunque el velero no tiene vías de agua, Antonio calcula que, haciendo él y sus amigos la mayoría del trabajo, todavía necesitará unos 5.000 euros para repararlo.

«Desde el momento en el que el barco quedó a salvo en el varadero sentí una gran liberación, pero ahora ya quiero olvidar el tema del temporal y continuar navegando, en este barco o en otros, pero en el agua siempre», concluye.

Suscríbete para seguir leyendo