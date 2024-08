Solidaridad y altruismo para reflotar un barco en Formentera

En el temporal de la semana pasada no solo quedaron encallados enormes veleros de varios millones de euros. Entre los damnificados también hubo gente sencilla que se había desplazado a Formentera desde sus amarres en la Península para pasar unos días en su pequeña embarcación, y también había gente más sencilla todavía como Antonio, cuya vida al completo es su barco, que acabó embarrancado en la costa del Cavall d’en Borràs.

Palets donados de forma altruista para ayudar en el reflotado de ‘Keira’. | REDES SOCIALES

Antonio tiene 50 años y hasta el pasado miércoles 14 de agosto vivía en la Savina, en su pequeño velero ‘Keira’, de 8 metros de eslora. Este barcelonés ha pasado los últimos 30 años de su existencia navegando en diferentes barcos y por diferentes mares, desde su Mediterráneo natal hasta el Caribe.

Conocía Formentera por haber veraneado por aquí cuando era niño y no lo dudó cuando el pasado verano le ofrecieron trabajar en el campo de boyas ecológicas de s’Espalmador. También esta temporada ha trabajado en el islote, esta vez vigilando que nadie se hiciera daño subiéndose al ‘Sophia’, el yate que embarrancó sobre una duna de este espacio natural el pasado 22 de junio, se convirtió en una especie de atracción turística y no fue retirado de la zona hasta un mes después. Un trabajo por el cual, por cierto, aún no ha cobrado.

Conocedor del abrigo que ese islote podía ofrecerle, puso rumbo hacia s’Espalmador a las nueve de la mañana del día del temporal, «un poco tarde» según asume él mismo, porque habían venido sus padres de visita y no pudo salir antes.

«Pensaba que tendría tiempo, ya que la previsión era que el viento y la lluvia llegaran sobre el mediodía, pero, 15 minutos antes de llegar, vi un nubarrón en el horizonte y, de repente, tenía encima rachas con una fuerza de huracán», narra Antonio. «Entonces no me quedó más remedio que navegar, esquivando otros barcos, viendo cómo la tormenta me hacía derivar hasta la costa y yo no podía hacer nada, porque con mi motor de 18 caballos no podía remontar al viento», continúa.

Al final, el ‘Keira’ acabó semi tumbado con su lado de estribor sobre unas rocas pero, por suerte, no sufrió excesivos daños, como explica él mismo: «No parece tener una vía de agua, aunque el timón hay que rehacerlo porque está doblado».

Pero primero hay que sacarlo del mar, un trabajo valorado por una empresa especializada en unos 25.000 euros que el propietario del ‘Keira’ no tiene y que tampoco le cubre su seguro, y ahí es donde entra en juego Formentera.

Hace unos días, en una red social cuyo objetivo es, entre otros, la compra venta de objetos usados en la isla, apareció un llamamiento a la «buena gente con ganas de ayudar» para que se acercaran al barco siniestrado «con cuerdas, gatos de coches o camiones» para, entre todos, devolver el velero al agua y, desde allí trasladarlo al varadero.

Lo primero, apuntalar

A la llamada acudió un pequeño grupo de voluntarios que, siguiendo los consejos de Daniel, un buen amigo de Antonio y también experto navegante, comenzaron ese mismo día apuntalando el barco con materiales propios y los cedidos por el varadero de la Savina: «Nos están ayudando en todo lo que pueden», agradece el propietario del ‘Keira’.

Antonio se confiesa un poco abrumado por tanta atención: «Al principio estaba en shock y me daba hasta vergüenza que me ayudaran, ha sido una experiencia muy fuerte, porque es mi casa y ver tu casa en las rocas no es agradable». Este aventurero, que a los 19 años escribió un libro, ‘Descubriendo los azules’, sobre su primer barco, añade esperanzado: «Ahora veo que todo se va a solucionar gracias a gente que ni siquiera conozco y esto es increíble, estoy muy agradecido».

El trabajo de los voluntarios ha conseguido enderezar el barco y alguien ha donado una veintena de palets para que ejerzan de colchón entre las rocas y el barco cuando consigan hacerlo caer hacia la banda de babor, hacia el lado contrario sobre el que quedó recostado tras el temporal. Hasta entonces no pueden arrastrarlo al agua porque destrozarían la orza.

Una vez en el mar, seguramente dentro de un par de días, más personas anónimas con embarcaciones semirrígidas se han comprometido a trasladar el pequeño velero hasta el varadero donde tendrá que ser reparado.

En el origen de esta iniciativa está la pareja formada por Mireia y Eduardo, que explican el porqué: «El mundo del mar es duro e imprevisible y a veces te pone en situaciones de riesgo pero hay un elemento muy importante que es la solidaridad, hay un código no escrito por el cual la gente se ayuda y se apoya», recuerda Mireia.

«Lo que está en las rocas no es el barco de Antonio, es su casa, su vida, su historia, su mundo», comparte, por su parte, Eduardo, expresando su deseo de que, en los próximos días, Antonio y su barco puedan volver a flotar.

