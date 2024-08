«No se entiende la falta de servicios de emergencia en Formentera»

El pasado miércoles 14 de agosto, Formentera se vio sorprendida por la potencia de un temporal que, pese a estar anunciado, pilló a las tripulaciones de numerosas embarcaciones desprevenidas. Más de dos decenas de barcos quedaron encallados en la costa de esta isla, sobre todo en el área de ses Illetes, en pleno Parque Natural.

En Cala Saona, un catamarán quedó atrapado entre las rocas de un acantilado y sus ocho pasajeros y el capitán sufrieron heridas de diversa consideración durante una operación de rescate, que ellos califican como «una experiencia malísima».

«Sólo nos ayudaron voluntarios civiles que pusieron en riesgo su integridad tanto en las rocas como durante el rescate por el mar», afirma su portavoz, Luca Fraquelli. «Los policías y los bomberos solo nos decían que teníamos que esperar al helicóptero de rescate, pero pasamos casi dos horas helados, golpeados y agarrados a la cubierta como podíamos y allí no llegó ningún helicóptero, solo un trabajador de un restaurante y un socorrista que nos sacaron con una neumática privada», lamenta.

Este joven italiano, procedente de una localidad cercana a Milán, resultó ileso durante el rescate, no así su pareja, Cristina Pezzini, quien sufrió la amputación traumática de un dedo antes de ser rescatada, y su amigo Francesco Albizzi, que salió del velero con diversos traumatismos en una de sus piernas y todavía permanece en el Hospital de Formentera por una infección sobrevenida. El resto del grupo se encuentra en Ibiza, recuperándose de la conmoción por la tragedia vivida antes de regresar a su país de origen.

Luca Fraquelli narra a este diario qué ocurrió esa mañana de agosto, cuando una DANA más impetuosa de lo previsto azotó la costa de las Pitiusas: «Estábamos fondeados tranquilamente a más de 200 metros de la orilla, desayunando porque nos habíamos levantado tarde». Sobre las 9,45h «comenzó a sentirse un poco de viento, pero el mar estaba en calma», prosigue. Pero, de repente, «en cinco minutos se desató el infierno y, en un instante, sin saber cómo, estábamos contra las rocas», recuerda Fraquelli.

Hasta el lugar se desplazaron los primeros equipos de emergencia, entre ellos cinco bomberos del Consell que, al comprobar la dificultad de acceder hasta las víctimas, solicitaron la presencia de un helicóptero de Salvamento Marítimo, entidad responsable de los rescates en accidentes producidos en el mar.

Helicóptero de ida y vuelta

Desde Salvamento Marítimo confirman que «se movilizó un helicóptero, el ‘Helimer 221’, pero a mitad del viaje desde Palma se topó con el frente de la tormenta y, aunque intentó bordearla, no lo consiguió y tuvo que regresar a su base». Respecto a la posibilidad de intentar otro tipo de rescate, José Ramón Crespí, jefe de la institución, considera que «nuestras barcas, por su tamaño, no habrían podido actuar tan cerca de la costa y por los rompientes, por eso se decidió enviar el helicóptero».

Los bomberos y voluntarios consiguieron sacar de las rocas a cinco de los accidentados, pero para los cuatro restantes, encaramados a uno de los patines del catamarán, la ayuda no llegaba ni por aire ni por tierra, así que fueron Wifi, un trabajador de un restaurante de la cala y Fabián, un socorrista del Consell, quienes se atrevieron a acercarse a la nave para intentar el rescate, como ya contó ese mismo día Diario de Ibiza.

Así consiguieron llegar a tierra Fraquelli y sus amigos, donde recibieron las primeras curas antes de ser trasladados al hospital.

«La naturaleza siempre gana y no siempre se puede predecir con certeza, pero lo que no se entiende es que una isla no tenga unos servicios de emergencia preparados para este tipo de acontecimientos», lamenta el portavoz del grupo accidentado, quien insiste en agradecer su participación a los voluntarios.

Desde el Consell aseguran que «se hizo lo que se pudo con los medios que se tenían en ese momento, el rescate de esa embarcación era responsabilidad de Salvamento Marítimo», y adelantan que desde la institución se va a volver a solicitar el establecimiento de una base de Salvamento en Formentera.

Sobre esta reclamación, que lleva sobre la mesa desde 2018, José Ramón Crepí considera que «es una decisión que no tomamos desde Mallorca, se toma desde Madrid y compete al organismo del que dependemos, que es el Ministerio de Transporte a través de las Capitanías marítimas».

«Ojalá hubiera en un futuro próximo una embarcación como la ‘Salvamar Acrux’de Ibiza en la Savina, para nosotros sería de gran ayuda desde un punto de vista operativo, para poder coordinar emergencia», dice Crespí. «Ante una emergencia, cuantos más medios tengas, mejor», concluye.

