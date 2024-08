La gastronomía formenterense recoge sus premios

Siguiendo el viaje que cualquier alimento emprende desde su origen hasta llegar a los comensales, la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera entregó este martes sus galardones de 2023 comenzando por dos productores de materia prima: la Cooperativa del Campo de Formentera y la empresa familiar Peix Sec; siguiendo por una distribuidora: la tienda de vinos Vins i Més; para acabar con el restaurante Can Carlos y el chef Billy Baroja, de Es Molí de Sal, encargados de la transformación y presentación en las mesas de ese producto inicial.

El presidente de la Academia de Gastronomía, Pedro Matutes, se dirige al público. | P.M.

La gala se celebró en los salones del Hotel Cala Saona y contó con la asistencia de los galardonados; el presidente y vicepresidente de la Academia de la Gastronomía, Pedro Matutes y Juanma Costa respectivamente, y autoridades de la isla como el presidente del Consell, Llorenç Córdoba y el conseller de Turismo, Artal Mayans.

El primero en recoger su premio fue Marcos Ribas, presidente de la Cooperativa del Campo de Formentera, quien agradeció el galardón en nombre de todos los trabajadores de la entidad: «Supone un reconocimiento a nuestro trabajo y al sector primario en general, en un momento difícil con esta larga sequía», declaró.

De la actividad de la asociación quiso destacar la puesta en marcha del molino de harina, la plantación de higueras para intentar comercializar este producto local en un futuro y la instalación de la almazara para obtener aceite de oliva que «se pondrá en funcionamiento lo antes posible». «Con estas iniciativas, hemos notado que la gente que tenía los campos abandonados se está animando a volver a sembrar», aseguró Ribas

El segundo galardón fue para Peix Sec, una pequeña empresa familiar dirigida por David Sánchez, que elabora y envasa artesanalmente desde 2007 el peix sec, un ingrediente de la cocina tradicional formenterense que poco a poco se abre sitio en las mesas más exigentes al ser incluido en nuevas recetas por los cocineros.

Sánchez, que admitió que no se esperaba el premio, agradeció el galardón para su pequeña empresa formada por él mismo, su mujer, su hermana y su madre, que les «aconseja de vez en cuando».

Producto de calidad

Por su parte, Rosa Mateo, la copropietaria de la tienda de vinos Vins i Mes, se mostró «contenta»: «Porque te das cuenta de que el trabajo bien hecho trae algo», y recordó que su establecimiento presenta un concepto «muy clásico pero que puede que faltara en Formentera». Se trata de un local con vinos y otros productos gourmet de la mejor calidad pero, sobre todo, de «un lugar donde contar historias», describió Mateo.

La calidad de los ingredientes de base está sin duda en el origen de cualquier elaboración culinaria de éxito y de eso saben mucho en el restaurante Can Carlos, cuya propietaria, Silvia Manzoli, estaba pletórica: «Me siento muy orgullosa y muy contenta por este premio porque soy la única mujer que tiene un restaurante en Formentera con 41 empleados». «Este premio me hace mucha ilusión y me da fuerza para seguir adelante junto con mi equipo, a pesar de todos los problemas que tenemos hoy en día en la hostelería», expresó emocionada la dueña de este establecimiento situado en Sant Francesc y que abrió sus puertas hace ya 18 años.

Para concluir con la entrega de distinciones, el premio al mejor chef fue para Billy Baroja, un experimentado cocinero que lleva ocho años dirigiendo la cocina del restaurante Es Molí de Sal

Baroja consideró que su galardón «es la representación del esfuerzode un restaurante, de un propietario y de un equipo». La esencia de Es Molí de Sal y su cocina, es «la esencia de la casa, de la familia que lo lleva hace 40 años» combinado con «la materia prima y la tradición», detalló el cocinero. «La mitad de nuestra carta es tradición y la otra mitad es pura devoción», concluyó Baroja, quien a pesar de su juventud, ha trabajado anteriormente como chef en restaurantes de nivel de como Nuba, Astoria, Opium Barcelona y Opium Madrid.

Comer o comer bien

Tras entregar las distinciones, el secretario general de la Academia de Gastronomía, Daniel Busturia, dirigió unas palabras a los presentes, un corto discurso que comenzó asegurando que «comer es necesario, comer bien es otra película». Busturia también quiso recordar las palabas del escritor y compositor británico, Anthony Burgess: «Una comida bien equilibrada es como un poema al desarrollo de la vida».

Por su parte, Pedro Matutes, presidente de la institución, tomó la palabra para felicitar a los premiados, garantizarles el apoyo de la Academia y animarles a «seguir trabajando y mejorando como lo estáis haciendo».

Para despedir la ceremonia de entrega de galardones, el presidente del Consell insular de Formentera, Llorenç Córdoba, agradeció el trabajo de la sociedad gastronómica y, tras admitir que el sector primario «ha estado muy abandonado» por la Administración, se comprometió a «hacer más trabajo» para mejorar esta situación.