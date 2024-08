«GxF prefiere dos años de Consell ingobernable a sentarse con Sa Unió»

La partida de ajedrez que se juega en el seno del Consell de Formentera a costa de los formenterenses sigue en tablas. El último movimiento de Sa Unió, pidiendo a PSOE y Gent per Formentera (GxF) que les ayude a sacar adelante una moción de censura para desbancar a Llorenç Córdoba de la presidencia, ha recibido como respuesta un«que vuelvan a sus conselleries a trabajar» por parte de los socialistas. Y un «queremos elecciones anticipadas ya» por parte de GXF.

Imagen de archivo de los representantes de Gent per Formentera | C.C

Ambas posibilidades han sido rechazadas nuevamente desde Sa Unió, cuyo portavoz, Javi Serra, se mostraba ayer estupefacto ante la insistencia de GxF en adelantar los comicios, una solución que, por la complejidad de su tramitación (todo el proceso debería pasar por el Govern balear y diferentes órganos del Gobierno central) «supondría alargar más de un año lo que ellos mismos califican como «inviabilidad del Consell». «No tiene sentido», aseguró ayer Serra. «Gent per Formentera está demostrando que solo miran por ellos y lo poco que les importa la isla si están dispuestos a mantener la situación actual casi dos años cuando podrían acabar con ella en cuestión de días sentándose con nosotros para apoyar una moción de censura, aunque luego se abstengan a la hora de aceptar la candidatura», declaró.

«¿Qué líneas rojas?»

«Hablan de líneas rojas en la propuesta que ha hecho Sa Unió cuando ni siquiera se han querido sentar con nosotros para que se la presentemos. ¿De dónde sacan esas líneas rojas?», se preguntaba Serra ayer. «Tampoco entiendo que ahora pidan mi cabeza cuando mientras negociaban con Compromís una posible moción no lo hicieron», argumentó. «¿En base a qué?» continuó Serra.

«Que no nos hablen de responsabilidad a nosotros cuando ellos no quieren ni siquiera sentarse para volver a la gobernabilidad, parece que no quieren ni mover un dedo por la gente de la isla», insistió. «Me gustaría que recapaciten y reconozcan la urgencia, pensando en la gente de la isla, de que haya una moción de censura», añadió el también presidente de Compromís. «Todo lo que sea demorar esa moción y lo que haga Llorenç Córdoba durante ese tiempo será responabilidad de todos los grupos políticos, no solo de Sa Unió», concluyó.

Por su parte, Rafa Ramirez, portavoz del PSOE de Formentera, mostró ayer «todo su respeto a lo que haga cualquier partido político» pero, en referencia a la demanda de adelantar las elecciones, consideró esa solución como «lejana en el tiempo, por lo que consideramos que hay otros pasos que se pueden dar, siempre con el requisito previo de conocer el dictamen del cómite de ética del Consell».

«Para negociar, encontrar una solución y construir algo sólido, tenemos que conocer el resultado de ese informe, que se espera para finales del mes de septiembre o principios de octubre», reiteró Ramirez, antes de insistir en la petición del grupo socialista a los consellers de Sa Unió para que vuelvan a ocupar sus conselleries.

Quien sí parece estar de acuerdo con la anticipación de las elecciones es el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, quien interpelado al respecto declaró ayer: «Yo convocaría elecciones ahora mismo, lo dije desde el primer día». «El que tiene que elegir es el pueblo, no los políticos haciendo juegos de números y mociones», opinó. «El problema es que para que se aprueben unas elecciones anticipadas debe declararse ingobernable al Consell y eso no es así, ya que hay otras salidas que todavía no se han probado», consideró el presidente.

Además, Córdoba explicó que «el proceso duraría más de un año y Formentera no puede estar así tanto tiempo. Hasta ahora se ha mantenido por el trabajo de los pocos que quedamos, pero esto no se puede prolongar, por lo que pedimos la resposabilidad de los políticos y que vengan a hacer el trabajo que les corresponde y que han abandonado».

«La última propuesta de Sa Unió buscando el respaldo de PSOE y GxF no ha salido bien y lo que les han dicho ha sido que se pongan a trabajar, que lo primero que hay que hacer es gobernar», insistió Córdoba.

