Gent per Formentera rechaza negociar con Sa Unió y pide elecciones anticipadas

Gent per Formentera ha reiterado esta noche que rechaza cualquier tipo de negociación con Sa Unió hasta que en esta coalición no se asuman responsabilidades políticas y ha vuelto a exigir "la entrega de las actas de los jefes de los dos partidos que conforman el grupo", José Manuel Alcaraz, del PP, y Javier Serra por parte de Compromís. Según afirma la formación en una nota de prensa, la propuesta de moción de censura planteada por Sa Unió "no es nueva" y, "a pesar de que digan que no, sí que incluye líneas rojas".

GxF insiste en que la crisis de gobernabilidad en el Consell tiene dos culpables, el presidente Llorenç Córdoba y Sa Unió, y denuncia que "hasta el día de hoy ninguna de las dos partes ha asumido responsabilidades políticas". "Sa Unió es un proyecto fracasado que de forma voluntaria e irresponsable ha renunciado a gobernar el Consell de Formentera", concluye.

"La Administración insular no puede tener un gobierno unipersonal, sin Junta de Gobierno ni vicepresidencias", critica la formación, que adelanta que para salir de esta grave crisis institucional, "GxF continuará trabajando para que formalmente se declare la inviabilidad del Consell y se convoquen elecciones anticipadas".