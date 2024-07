Santa Maria: las fiestas más jóvenes y reivindicativas de Formentera

‘Les Festes de la Terra’ se celebran en Formentera desde finales de los años ochenta del siglo pasado, gracias al impulso de los que fueron estudiantes universitarios, especialmente en Barcelona pero también en Madrid. Año tras año los estudiantes organizan las fiestas de Santa Maria, el 5 de agosto, para reivindicar la identidad insular, la cultura y la lengua propia.

Con el paso de los años la fiesta se ha seguido manteniendo, y este año ha recuperado el pulso con la incorporación de más jóvenes. A lo largo del año organizan distintas actividades y después de haber montado, en la plaza de la Constitució de Sant Francesc, una de las barras más concurridas de las pasadas fiestas de Sant Jaume, enlazan con Santa Maria, casi sin solución de continuidad, festejo tras festejo.

Jordi Crespo es uno de los miembros de la Comisión de Fiestas de Sant María (CFSM): «Es cierto que estas fiestas representan para los jóvenes de esta isla el espíritu revolucionario». Reconoce que este colectivo, muchas veces está estudiando en Barcelona o en Madrid, pero lo que finalmente les motiva es llegar a la isla y «organizar las fiestas con ese espíritu de la ciudad, quizá más revolucionario, y traerlo a Formentera».

Jordi Crespo de la Asociación de Festes de Santa Maria de Formentera / C.C.

Crespo destaca que en estos últimos años han insistido en encontrar un relevo generacional que parece que este año se ha hecho visible para «que mantengan este carácter y que no seamos los carrozas los que estemos encargándonos». Este ya veterano miembro de la CFSM subraya: «Quieras o no, no es lo mismo lo que haces con 20 años en la universidad y el barrio donde vivas, a que tengas 30 tacos intentando montar una empresa o siendo trabajador».

Por eso insiste en que es necesario seguir implicados «para mantener la Festes de la Terra, que es la única fiesta popular con algún toque revolucionario por el carácter que tenemos en la isla».

Llega el relevo

Jordi se muestra satisfecho por el relevo generacional que este año se ha hecho evidente en la asociación: «Es el primer año en que se han sumado jóvenes de la isla que ya han estado en la barra de Sant Jaume, están ilusionados y son ‘unas máquinas’, además de otro grupo de amigos que también se han sumado y que ya colaboraron con los actos de la República. Este año somos muchos y es posible que sigamos con más fuerza aún».

El pregón de les Festes de la Terra es uno de los platos fuertes esperados por ser provocador e incómodo para las autoridades. Se caracteriza por ser muy crítico con el poder establecido y reivindicativo con las carencias sociales: «Este año el pregón se escribe solo (risas...), los temas son muy evidentes: el éxito del gobierno [del Consell] de derechas será uno de los protagonistas junto con el problema de la vivienda y un par de temas más que serán sorpresa», avanza Crespo.

El programa

Las actividades comienzan el sábado 3 de agosto con una ‘cantada’ tradicional en el Jardí de ses Eres a las 20.30 horas, con convite de comida y bebida.

La víspera de la fiesta de Santa Maria se traslada a la plaza de Sant Ferran de ses Roques con una propuesta 'sound system', a cargo de 'La Bum Bum' entre las 21 horas y las 2 de la madrugada.

El 5 de agosto, los grupos de "ball pagès'' tienen una cita en la plaza de la Constitució de Sant Francesc, a partir de las 20.30 horas. La noche de conciertos, en este mismo lugar, comienza a las 22 horas con: The Mirror Three, Ebri Knight, Sr. Wilson & Griffi y cierra la dj local Luna Martínez. A las 23 horas se leerá el pregón. El programa acaba el 6 de agosto, en Centro Antoni Tur ‘Gabrielet’, con una charla de Ismael Cerezo, sobre ‘El fondo marino de Formentera’.

