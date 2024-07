El pleno fuerza a Córdoba a someterse a una cuestión de confianza

Los consellers de Sa Unió (PP y Compromís) sacaron este miércoles adelante su propuesta para forzar al presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba -que se abstuvo- a someterse a una cuestión de confianza. Lo lograron con los votos a favor de la oposición de GxF y PSOE, que coincidieron con los excompañeros de formación del presidente en que en estas condiciones y ante la falta de confianza Córdoba no podía seguir al frente de la institución. De hecho, le volvieron a pedir la dimisión en varias ocasiones, a lo que Córdoba se sigue negando.

La propuesta adoptada por la vía urgente en el pleno ordinario del mes de julio solo sirvió para poner en evidencia, una vez más, la soledad del presidente al frente del Consell. Una institución que lleva más de un mes sin Junta de Gobierno, sin vicepresidentes y sin equipo de gobierno. Solo se mantiene el conseller del PP Artal Mayans, que sigue al frente del área de Turismo, Vivienda y Nuevas Tecnologías, aunque en el pleno reiteró: «No me fío del presidente».

En cualquier caso, la potestad de plantear una cuestión de confianza es exclusiva del presidente, y aunque dijo que cumpliría el acuerdo, no dijo cuándo más allá de pedir a los consellers de Sa Unió que volvieran a trabajar en el Consell ya que son ellos los que, según su criterio, están bloqueando la acción de gobierno. Sobre la posibilidad de que cumpla con la cuestión de confianza Córdoba manifestó: «Cuando piense que sea adecuada y necesaria la plantearé, es una herramienta política y democrática como es una moción de censura, que ha fracasado porque se ha visto que el objetivo final son las sillas».

La sesión fue tensa y el tono llegó a ser desagradable especialmente entre el presidente y los consellers de Sa Unió. En esta ocasión más allá de los problemas políticos y de entendimiento que arrastra el presidente con sus excompañeros de coalición, salieron a relucir las diferencias personales, especialmente entre Córdoba y el conseller del PP José Manuel Alcaraz (a quien Córdoba destituyó). El pleno resultó ser un constante un intercambio de descalificaciones, especialmente entre Sa Unió y el presidente.

Críticas a la oposición

El presidente también tuvo palabras para la oposición al criticar el intento de moción de censura que promovió GxF y que fracasó en el último momento: «Se ve que en la moción de censura la silla del presidente vale más y es lo que acabó reventando la negociación, que nadie diga que la moción de censura era para el bien de Formentera, era para quedarse con una silla que no correspondía a GxF y que ha intentado utilizar Compromís para conseguirlo y lo que ha hecho [este partido] es darles un palo a GxF y al PSOE y dejarlos en ridículo».

Sobre la convocatoria de la cuestión de confianza precisó: «El problema no es este, lo he dicho, no se ha presentado ninguna propuesta de gestión, sino 27 preguntas para atacar aún más al presidente».

Córdoba se cubrió las espaldas utilizando una frase de la propuesta de Sa Unió en la que justifica la cuestión de confianza: «Sa Unió ha asumido que ‘atendiendo a la crisis política que la institución sufre desde hace meses, que ha desembocado en la actual situación de bloqueo que la institución mantiene desde hace un mes, a causa de la renuncia de los consellers del equipo de gobierno’, lo acaban de reconocer, han sido ellos, aquí se demuestra que realmente Sa Unió ha creado el problema y tiene la solución; la llave la tienen ellos, yo estoy solo», advirtió.

Este argumento lo repitió varias veces a lo largo de la sesión: «Sa Unió acaba de reconocer por escrito que son los culpables del bloqueo y les pido que se pongan a trabajar o que entreguen las actas y entren otros».

El portavoz de Sa Unió, José Manuel Alcaraz, manifestó que el presidente debe cumplir con el mandato del plenario: «Si no, nos plantearemos si vamos a los juzgados o no para obligar al presidente a sacar adelante esta cuestión de confianza». A su juicio, ha quedado demostrado que «no puede seguir gobernando solo». Recordó que perdieron hace tiempo la confianza en Córdoba: «Cuando comenzó a extorsionarnos pidiendo sobresueldos de forma ilegal, nosotros con esta persona no podemos seguir trabajando».

A su juicio también es «incapaz de conformar una mayoría, ahora mismo no tiene el respaldo de ningún partido de este pleno, la única salida es la dimisión pero no lo quiere hacer». Alcaraz quiso agradecer el voto favorable de toda la oposición a la cuestión de confianza e insistió: «No podemos trabajar con una persona que nos ha estado extorsionando y a quien hemos denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, una persona que nos llama terroristas y que nos insulta». «Es una mala persona, es un presidente al que le va bien esta situación, él piensa que actúa correctamente pero es como aquel kamikaze que va en dirección contraria y cree que son los otros los que están equivocados. No, señor presidente, es usted el que va en contra de todos los otros».

La intervención de GxF

La portavoz de GxF, Alejandra Ferrer señaló que la crisis que vive la institución ha sido causada «por una parte por el presidente y evidentemente también por el abandono de los consellers de Sa Unió de sus lugares de trabajo como miembros del equipo de gobierno». Insistió en que se habían probado diferentes sistemas «para hacer dimitir al presidente, todos los consellers se lo hemos pedido» y reconoció que GxF ha intentando con el PSOE y Compromís «una moción de censura que tampoco ha tenido éxito y ahora está la cuestión de confianza». Subrayó que esta última vía «es potestativa del presidente, es decir, que él puede o no proponerla al pleno». En su opinión, ahora el presidente tendría que llevar la cuestión a pleno «porque si no está actuando en contra de un mandato del plenario pero tampoco sería la solución si no deja su acta».

Rafa Ramírez, del PSOE, fue tajante sobre el pleno: «Es para avergonzarse de lo que hemos visto hoy». Añadió que la cuestión de confianza es algo que los socialitas habían pedido, ante la situación actual: «El presidente tendría que convocar esa cuestión para ver si los representantes de los ciudadanos todavía confiamos en él».

Placas solares y días festivos

El Consell de Formentera también dio cuenta al pleno de la institución del acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado mes de mayo referente a la aprobación de varios proyectos de pérgolas de placas fotovoltáicas en el polideportivo Antoni Blanc y sobre cubierta en el aparcamiento público del CEIP Sant Ferran. De esa Junta se informó de aprobación del proyecto para la creación del espacio de artesanía ‘Escola Vella des Cap’ en es Cap. Por otra parte, el pleno del Consell de Formentera fijó en la sesión los festivos locales para el año 2025, que serán el 30 de mayo, día de Sant Ferran, y el 25 de julio, festividad de Sant Jaume.