Córdoba decide hoy en el pleno de Formentera si se somete a una cuestión de confianza

El pleno ordinario del mes de julio del Consell de Formentera que se celebra esta mañana pone a prueba, una vez más, la capacidad de resistencia de Llorenç Córdoba, aferrado a la presidencia desde hace meses tras desatar en noviembre una profunda crisis nunca vista antes en la institución.

Desde hace meses, sus excompañeros de Sa Unió, coalición de PP y Comromís, que ganó las elecciones de mayo de 2023 por mayoría absoluta, le acusan de pedir sobresueldos a cambio de mantener su fidelidad al gobierno balear del PP que preside Marga Prohens.

Todos los grupos, también la oposición de GxF y PSOE, le piden desde hace meses la dimisión como única salida a la crisis que está devastando el día a día del Consell. Una institución que con el paso del tiempo se está degradando, ya que no se toman decisiones ejecutivas. Esto quiere decir que no se aprueban licencias de obras con informes favorables de los técnicos y que se acumulan en este departamento sin un conseller que la dirija porque no hay Junta de Gobierno. Lo mismo ocurre con la contratación o renovación del personal de la institución, que está bloqueada, sin contar con que no se pueden contratar servicios ni obras que superen los 15.000 euros de presupuesto.

Dirigir solo el Consell

Mientras, el presidente intenta demostrar que, con un equipo reducido de cargos de confianza, es capaz de gestionar una institución con un presupuesto de más de 30 millones de euros.

Lo mismo ocurre con el resto de áreas de gestión, menos las de Turismo, Nuevas Tecnologías y Vivienda, ya que su conseller titular, Artal Mayans, ha sido el único del antiguo equipo de gobierno que no ha renunciado a sus cargos de responsabilidad. No obstante, Mayans ha reiterado una y otra vez, en público y en privado, que no comparte la línea del presidente ni le apoya.

Con estos antecedentes, el pleno aborda hoy una moción de Sa Unió, formación de la que fue expulsado Córdoba en enero de este año, en la que le fuerzan a que se enfrente a una cuestión de confianza. Esta posibilidad es discrecional por parte del propio presidente, por lo que Córdoba podría hacer oídos sordos a la demanda aunque fuera aprobada con los votos de los 16 consellers. Los mismos que en el pleno extraordinario del pasado 11 de julio dejaron a Córdoba solo en su intento de perpetuar los mecanismos de poder en la presidencia, por lo menos durante los tres próximos años.

El presidente acusa a sus excompañeros de falta de responsabilidad institucional e incluso les ha pedido que vuelvan al equipo de gobierno. Pero ninguna de las personas que forman parte de la lista de Sa Unió, incluidos los suplentes, quiere gobernar con él. Es decir, que aunque todos los consellers de Sa Unió renunciaran a sus actas, sus eventuales sustitutos no aceptarían gobernar con Córdoba.

El pleno

El orden del día del pleno tiene varios puntos, muchos de puro trámite ya que se da cuenta de algunos de los proyectos financiados con los fondos europeos Next Generation, como la instalación de placas fotovoltaicas en varios edificios públicos. También se trata sobre la compatibilidad del conseller y portavoz del PP, José Manuel Alcaraz, destituido por Córdoba hace meses, para que pueda trabajar como taxista.

Sa Unió emitió ayer una nueva nota de prensa en la que recuerda que Córdoba «tampoco ha sido capaz de convocar el debate del estado de la isla en el primer semestre del año como manda el ROC, ni tener responsabilidad política, respeto y educación hacia los demás consellers cumpliendo con su comparecencia (...) ni es capaz de llamar a la presidencia de la comisión de seguimiento del código ético para poder celebrarse. Ni ha asistido a muchos de los actos institucionales del Consell ni a reuniones con vecinos que se hicieron durante el primer año de gobierno».

