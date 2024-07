La Guardia Civil investiga el derrumbe que provocó la muerte de una bebé en una playa de Formentera

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha iniciado diligencias previas para averiguar las causas del derrumbe de una parte de una cornisa de material arcilloso en una playa de Formentera, es Copinar, que este jueves pasado provocó la muerte de una bebé de apenas dos meses y heridas a su padre, que ayer recibió el alta en el Hospital de Formentera.

Minuto de silencio en el Consell de Formentera, en memoria de la niña. / C.C.

Fuentes de la investigación señalaron que se han desplazado agentes especializados para realizar un estudio del terreno de toda la zona, que han tomado fotografías y muestras con el objeto de realizar un posterior informe para aclarar las circunstancias que provocaron esa caída de rocas arcillosas desde unos dos metros de altura sobre la zona en la que se resguardaban de la sombra la bebé y su padre, de 33 años, que sufrió un politraumatismo menos grave, según informó el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Zona del derumbe que cayó sobre el padre y su hija. / C.C.

Mientras, el presidente del Consell de la isla, Llorenç Córdoba, en declaraciones a Diario de Ibiza, explicó ayer que la institución ha pedido una serie de informes para aclarar todos los extremos de la muerte de la bebé, que calificó de «trágico accidente».

El Consell convocó ayer un minuto de silencio al que asistieron representantes de todos los grupos políticos, de los bomberos y la Policía Local y al que se sumaron numerosos funcionarios y vecinos que se enteraron a última hora de la convocatoria en memoria de la bebé fallecida.

Córdoba aseguró que habían solicitado una reunión, a través del director insular de Litoral, Asier Fernández, con el director general de Costas del Govern, Carlos Simarro, para hablar de diferentes temas, «y uno de ellos, justamente, era el estado de la costa» de la isla. Esta reunión fue solicitada el pasado 10 de julio.

El presidente insular añadió que en esa reunión no solo querían abordar la situación del estado del litoral dónde se produjo el derrumbe, sino de otras muchas zonas que consideran que pueden representar un riesgo para la seguridad de las personas: «No solamente está Migjorn [donde se ubica es Copinar], sino toda la zona de Cala Saona, donde la gente se acumula para ver la puesta de sol».

Precisamente a pocos metros de esta cala, en 2018, falleció una joven que estaba tumbada sobre una cornisa de rocas al deslizarse sobre el pareo en el que estaba tumbada, viendo la puesta de sol.

Córdoba recordó que el sustrato de muchos tramos de la costa puede parecer seguro en su superficie ya que se crea una costra rocosa, pero en su base es arena compactada. En su opinión, se trata de «zonas peligrosas en las que hay que limitar la entrada de vehículos y de personas, pero hay que ver cómo hacerlo».

El presidente recordó que en la franja litoral hay «un montón de administraciones implicadas», como el Estado, por la Ley de Costas [aunque hace meses se transfirieron determinadas competencias de esta materia a las comunidades autónomas], la propia Administración autonómica en las zonas que afectan al Parque Natural de ses Salines(que no es el caso), y el propio Consell de Formentera, en cuanto que responsable de la ordenación y limpieza de la franja litoral.

Sobre este punto, el presidente insistió en que habiendo tantas administraciones implicadas, «la información no circula como debería».

Al ser preguntado sobre la eventual intención de la familia de la bebé de emprender acciones judiciales para pedir responsabilidades, el presidente manifestó: «Lo desconozco, no me han comentado nada e imagino que no es el momento».

Informe del Consell

En cuanto a si la institución insular piensa tomar medidas al respecto, Llorenç Córdoba avanzó: «Este jueves hemos pedido un informe a los servicios técnicos y jurídicos para recoger toda la información recibida en las últimas fechas [de todas las administraciones sobre este accidente]. Es urgente. Una de las cosas es recopilar todos los informes que tengamos en nuestro poder en el Consell». «En cuanto tengamos listo ese informe, no tendremos inconveniente en resumirlo y hacerlo público», aseguró.

Al insistirle sobre si por la zona del desprendimiento podían pasar vehículos, contestó: «No, ha sido un accidente por una desgracia natural. Ha habido un desprendimiento de repente de una terraza [cornisa de roca] que ha estado cientos de años allí, en ese punto concreto. Con la mala suerte de que en ese momento había gente debajo». También reconoció el presidente que si bien en invierno se habían producido desprendimientos en la zona, las circunstancias entonces eran distintas ya que se produjeron, generalmente, por efecto de los temporales.

Cierre de es Caló des Mort

A raíz de este derrumbe, desde el Consell han podido comprobar que el acceso por tierra a es Caló des Mort, justo donde se encuentra el quiosco ‘Bartolito’, representa un riesgo para la seguridad de las personas, por lo que Córdoba confirmó ayer que han decidido cerrarlo.

«Vamos a cerrar el acceso a es Caló des Mort ya que hemos visto que hay una serie de varillas de hierro que son un peligro». El presidente explicó que en este caso, se trata de una antigua escalera de acceso a la zona que estaba armada con esas varillas para sujetar maderas que ya no están. Y al respecto, lamentó que no puedan retirarlas «porque Costas nos tiene que dar autorización». Por este motivo, el Consell ha decidido dar la orden del cierre del camino interior, lo que implicará que solo se podrá acceder a pie, por la zona de la playa.

Córdoba fue tajante en este asunto: «Lo vamos a cerrar físicamente lo antes posible [ayer mismo o en el día de hoy], aunque se podrá acceder por mar. Pero por el camino de arriba es un auténtico peligro, he visto los vídeos y la gente tiene que hacer escalada para subir por esa zona», advirtió.

El presidente también explicó que se había reunido con los padres de la bebé para prestarles toda la ayuda posible y que lo hicieron tras la intervención de los equipos de psicólogos, que los atendieron tras la muerte de la pequeña. Córdoba se limitó a comentar que «la familia está mal, como lo estaríamos todos».

Tristeza contenida

Los vecinos y visitantes más sensibles a la realidad de Formentera mostraban ayer sus condolencias a la familia de la bebé fallecida con el minuto de silencio en el que participaron. Todos se hacían preguntas sobre qué puede haber motivado la muerte de un ser recién nacido en una playa. La investigación judicial, además de la que haga el Consell, tiene que dar respuestas.

