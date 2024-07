Córdoba acusa a Sa Unió de "bloquear" el Consell un mes para "repartirse las sillas"

Tras el anuncio de la ruptura del acuerdo entre Gent per Formentera, Compromís amb Formentera y PSOE para presentar una moción de censura para remover de la presidencia del Consell a Llorenç Córdoba, el presidente se siente reforzado y ha acusado a sus exsocios de Sa Unió de la situación de bloqueo que vive la institución insular para "repartirse las sillas".

Córdoba ha pedido a través de un comunicado “responsabilidad” a los consellers de la oposición por lo que considera“el espectáculo que han montado durante un mes, el bloqueo al que han sometido al Consell y el fracaso de las negociaciones para hacer una moción de censura”.

La silla del presidente

“Desde que dimitieron los consellers de Sa Unió algunos hemos seguido trabajando sin descanso para sacar adelante el proyecto con el que nos presentamos y nos comprometimos ante los formenterenses”, afirma Córdoba, que señala que no se cansará de “pedir responsabilidad y lealtad institucional a los consellers de Sa Unió o que, al menos, cumplan con el mandato que les ha hecho la gente de Formentera tras el bloqueo que han provocado en el Consell durante un mes por el simple hecho de repartirse las sillas, especialmente la del presidente”.

Y es que Córdoba considera que el fracaso de la moción de censura se ha producido por lo que asegura desde hace meses: que Sa Unió ha provocado esta crisis institucional por el simple hecho de quedarse con la silla del presidente. “Ahora es el momento de dejarse de espectáculos que no van a ninguna parte y de ponerse a trabajar de una vez por todas. Y el que no quiera o no pueda afrontar este trabajo tan exigente lo que tiene que hacer es dejar su acta para que pueda entrar otra persona que sí que quiera trabajar”.