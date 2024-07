El pleno tumba la propuesta de Córdoba para gobernar el Consell de Formentera

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, está dispuesto a que salga adelante la moción de censura que preparan contre él GxF, PSOE y Compromís, con tal de no dimitir. Si lo hiciera, permitiría recomponer el gobierno de Sa Unió, que fue la coalición que ganó las elecciones locales hace un año por mayoría absoluta y con él como cabeza de cartel. Una dimisión que le piden desde hace meses sus excompañeros de coalición y a la que se suma toda la oposición.

Pep Mayans y Jaume Ferrer, entre el público, con semblante serio. | C.C. / Carmelo Convalia

El pleno extraordinario celebrado esta mañana fue una muestra más de la soledad política en la que vive el presidente desde hace meses. Córdoba no cuenta con ningún apoyo y está solo. Ni sus excompañeros de Sa Unió ni GxF ni el PSOE confían en él. Es más, consideran que es una lacra para el correcto funcionamiento de la institución insular, que está bloqueada y sin poder tomar ningún tipo de decisión ejecutiva ya que en estos momentos carece de Junta de Gobierno, tras la renuncia de seis consellers de Sa Unió a seguir con sus cargos de responsabilidad.

El pleno solo sirvió para poner en evidencia al presidente, que no es capaz de gobernar, pero que insiste en que es el legítimo representante del pueblo de Formentera, elegido democráticamente en las urnas, a pesar de que los ocho miembros de Sa Unió hayan desistido de seguir gobernando con él.

Uno de los detalles importantes, al margen de la diatriba que el presidente ha soltado contra sus críticos, a los que ha culpado de todos los males por los que pasa la institución, ha sido la presencia en la sala de dos pesos pesados de la política local. Nadie se esperaba que acudiera el primer presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer (GxF), ni mucho menos el que fue diputado conservador por AIPF, Pep Mayans, que movieron todos los recursos necesarios para crear, en 2007, el Consell de Formentera. Ninguno de los dos ha abierto la boca ni han querido hacer declaraciones; se han mantenido durante toda la sesión sentados, juntos, con semblante serio y de preocupación al ver cómo una sola persona ponía en jaque el trabajo hecho, hace 17 años, para que Formentera contara con una institución digna para situarla al mismo nivel que el resto de Balears.

16 votos contra el suyo

El resultado de la votación de la propuesta de Córdoba, basada en un informe redactado por el secretario del Consell, ha sido de 16 votos en contra y uno a favor (el suyo). De esta forma, el propio Llorenç Córdoba ha reconocido ante los periodistas que la única forma de sacarle de la presidencia será mediante una moción de censura. «No dimitiré», ha reiterado una y otra vez.

Ha comenzado su intervención diciendo que «no se trata de salvar a nadie, sino de salvar a la institución». Acto seguido, el secretario ha explicado el contenido de su informe por el que el Consell podría ser gobernable con una modificación del Reglamento Orgánico (ROC), lo que permitiría que el presidente y el plenario se repartieran parte de las competencias de la Junta de Gobierno. Pero los 16 consellers han votado en contra al considerar que la solución a la crisis «es política» y nada tiene que ver con las eventuales soluciones legales que el presidente defiende para seguir al frente del Gobierno insular, mientras no haya Junta de Gobierno. «La solución no es que yo deje de trabajar mediante una moción de censura, sino que el resto de consellers empiecen a trabajar y rememos todos juntos para que el Consell sea gobernable», ha reiterado. El presidente ha reconocido: «Es cierto, no tengo la confianza de 16 consellers por mucho que sean los representantes del pueblo de Formentera. El pueblo de Formentera es alguien y yo no estoy de acuerdo [con el resto de consellers]. La gente que trabaja en el Consell, la que te encuentras por la calle, en las playas (a las que voy poco), esa gente tiene un relato. Hablo y me apoyan y esa gente es alguien».

El punto culminante del pleno ha llegado cuando Córdoba ha declarado: «Sa Unió está muerta desde que nació». Una frase que luego ha matizado: «El equipo de gobierno de Sa Unió, después de las elecciones, ya nació muerto porque había unos intereses que pasaban por echar al presidente», insistió. En cambio, no contestó a la intervención del único conseller de Sa Unió que mantiene sus responsabilidades, Artal Mayans, que le ha pedido que, «por el bien de la transparencia y de la democracia», deje de sembrar dudas y precise las «sombras e intereses ocultos» que según insiste, una y otra vez, están contra él, pero que no desvela.

La cuestión de confianza

Llegados a este punto, el portavoz socialista, Rafa Ramírez, le ha propuesto que presentara una cuestión de confianza antes de modificar el ROC, ya que cambiar la legislación no está en ningún compromiso electoral. En un primer momento, Córdoba dijo que estudiaría esa cuestión de confianza, pero al insistirle la ha descartado porque las negociaciones entre GxF, PSOE y Compromís para presentar una moción de censura siguen en marcha, tal y como han confirmado cada uno de sus portavoces.

La de GxF, Alejandra Ferrer, candidata a la presidencia del Consell si sale adelante la moción de censura, ha dicho: «Hoy ha quedado claro que Llorenç ha fracasado, no tiene la confianza, no tiene equipo de gobierno y Sa Unió ha fracasado y su proyecto se ha acabado. Tenemos claro que ahora más que nunca es necesaria la moción de censura en la que continuamos trabajando».

Óscar Portas, de Sa Unió, ha reconocido que «no tenía palabras para explicar lo que había pasado» en el pleno. Y se ha referido a la presencia de Jaume Ferrer y de Pep Mayans: «Ellos fueron impulsores del Consell y estaban muy serios [durante el pleno], lo que describe el escenario actual. Todos los partidos han expresado la vergüenza que estamos sufriendo por el comportamiento del presidente. Volvemos a pedir disculpas por haberle elegido de número uno, nos equivocamos», ha reiterado.