Miles de lisas mueren o quedan atrapadas en el canal de sa Séquia en el Parque Natural de ses Salines

El cierre de la compuerta que regula la entrada de agua de mar a s’Estany Pudent, que fue instalada para garantizar la cría de determinadas especies de aves en este espacio protegido de Formentera, está provocando la muerte de peces, en concreto lisas, y la concentración de miles de ellos que intentan salir al mar. La situación genera alarma entre residentes y visitantes que pasan por este enclave, muy transitado y situado en el Parque Natural de ses Salines. Ayer fue uno de esos días, pero no es la primera vez que se concentran miles de lisas en el canal de sa Séquia en busca de una salida al mar.

La compuerta estaba cerrada ayer y las lisas no podían salir. | C.C. / Carmelo convalia

La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, responsable del Parque Natural de ses Salines, decidió ayer enviar a un agente de medio ambiente, que pudo comprobar que no había peligro para las crías de las aves que están nidificando. También que «no se había producido ningún derrame ni nada que no forme parte de un proceso natural», hipótesis que no se descartó en un primer momento.

Cientos de lisas muertas en la orilla del canal de sa Séquia. | C.C. / Carmelo convalia

El Parque Natural se puso entonces en contacto con la empresa que explota la zona, Salines de Formentera, y le pidió que abriera la compuerta cuando antes, lo que ya se habría tenido que producir o se producirá en las próximas horas.

Miles de lisas muertas

A lo largo del canal, a su entrada a s’Estany Pudent, había concentradas ayer miles de lisas atrapadas que intentaban alcanzar el mar abierto, pero que no lo conseguían por la compuerta cerrada. Y ejemplares muertos o moribundos en la orilla. Esta circunstancia excepcional provocó que numerosos curiosos se pararan sorprendidos ante una situación tan inusual.

El agente de medio ambiente enviado a primera hora de ayer por el departamento correspondiente de la conselleria balear, además de comprobar el estado de las crías de aves en el interior de s’Estany Pudent, pudo evaluar la situación y además se llevó para su análisis unas cuantas bolsas con ejemplares de peces muertos.

Fuentes de esta misma conselleria recordaron que s’Estany Pudent y el canal de sa Séquia forman parte de la explotación salinera que realiza la empresa Salines de Formentera, con la extracción de salmuera que exporta a Bélgica para la industria del pan.

Hace años «se detectó cómo el elevado nivel del agua en este estanque comprometía diferentes zonas de cría de aves acuáticas, muchas de ellas especies protegidas», indicaron desde la conselleria.

Se propuso entonces «instalar una compuerta en la entrada de agua de sa Séquia» para controlar el caudal y «para garantizar que los nidos no se inundaran y permitir que los pollos salieran adelante». La compuerta solo se cierra y abre según el nivel del agua que presentan las zonas de cría de estas aves.

La conselleria explica además que «cuando se gestiona el agua se generan distintos flujos, quedan zonas con poco oxígeno o con cambios osmóticos (áreas muy saladas y otras poco saladas), por lo que es habitual que se produzcan estos episodios».

De hecho, no es la primera vez que se produce una elevada mortandad de peces en este espacio, tal y como han venido denunciando los vecinos desde que se instaló la compuerta.

