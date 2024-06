Protesta por una vivienda digna en Formentera: «Hay gente durmiendo debajo de un pino, en hamacas o en gallineros»

Las protestas en Canarias y Balears contra los efectos de la masificación y la emergencia habitacional pueden haber llegado para quedarse. Formentera tomó este domingo el testigo del actual ciclo de movilizaciones al congregar a unas 70 personas, según los organizadores, que exigieron soluciones a la falta de vivienda asequible para los ciudadanos de la isla. Convocados por la plataforma SOS Vivienda de Formentera, exhibieron pancartas con lemas como ‘Ni casas sin gente, ni gente sin casa’, ‘Queremos poder pagar el alquiler’, ‘Tu lujo, nuestra miseria’ o ‘Posem límits al turisme’, entre otros de índole similar.

Manifestación por el problema de la vivienda en Formentera / Javier Parejo/ Manuel Ángel Suárez

El recorrido se inició sobre las 12.30 horas al lado del Hostal la Savina y llegó hasta el puerto, al que los manifestantes ya no podían acceder. Los organizadores afirman que la situación es insostenible: «No te puedes llegar a imaginar cuánta gente está durmiendo, literalmente, debajo de un pino, en hamacas, en gallineros… El chabolismo lo conocí en los años 80. Soy de Asturias, y pensé que eso ya estaba más que olvidado. Aquí hay verdaderos campamentos de chabolas», señala Manuel Ángel Suárez, coportavoz de la plataforma, a la que es habitual que acudan personas afectadas por los precios de la vivienda. Las entidades de Formentera Qué Celeste! y la Comissió de Festes de Santa Maria, mostraron su apoyo a la protesta de este domingo, además de la plataforma Canviem el rumb, con la adhesión de colectivos de Ibiza.

Poco antes del inicio de la marcha, Rose Rodríguez, también portavoz, criticaba que la generación de sus hijos lo tiene realmente «crudo» para poder emanciparse en la isla: «¿Cómo una persona joven puede pagar las cifras actuales de los alquileres? Es imposible. ¿Y con qué jubilación pagaré yo mi alquiler? ¿Tendré que gastar todos mis ahorros, que ya los estoy gastando en poder vivir aquí? Aun con dos trabajos en verano, no me da». En este sentido, apunta que ella, como otros, también ha llegado a plantearse marcharse de Formentera. Sobre las infraviviendas, esta vecina de Formentera destaca que es evidente que hay temporeros viviendo en condiciones precarias: «Si quienes vivimos aquí no tenemos casa para todo el año, ¿dónde duerme esta gente? O hacinada o tirada por el bosque. En caravanas no porque aquí se notan mucho enseguida».

Manifestante muestra carteles de la manifestación, con el lema 'estamos hartos'. / Javier Parejo

Con todo, Rodríguez pide que la isla se declare zona tensionada, de manera que se puedan regular los precios del alquiler. Hace hincapié en que no están pidiendo «alquileres de 200 o 300 euros»: «Lo que pedimos es que vayan en proporción con los sueldos. Sabemos que estamos en un sitio caro y que no se puede construir más. Aquí nadie ha pedido casa gratis, pero al menos que no pase de los mil euros, ¿no? Todo el mundo sabe cuáles son las nóminas».

En el manifiesto de SOS Vivienda, sus integrantes piden que se respete el artículo 47 de la Constitución —«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho»— y lamentan lo que llaman «inacción del Consell de Formentera y del Govern balear». En esta línea, Suárez apunta a que «todos los partidos coinciden en que la vivienda es el mayor problema que hay en Formentera», pero pide que este punto común se traduzca en acciones que se dirijan a paliar de manera efectiva esta problemática.

Pancarta de la plataforma 'Canviem el rumb' / JAVIER PAREJO

Entre otros puntos, SOS Vivienda defiende que es clave perseguir los alquileres vacacionales ilegales; habilitar edificios públicos vacíos como viviendas para profesionales esenciales como profesores o médicos; o, en palabras de Suárez, establecer un camping de casas prefabricadas para residentes y trabajadores con contrato en vigor. Aboga por que sea gestionado por el Consell y quede al margen de un posible uso turístico: «No sería una solución, pero sí una grandísima ayuda».

También opinan que a los trabajadores con residencia de todo el año en Formentera se les debería compensar de alguna forma la insularidad, de manera que no haya diferencia con respecto a algunos temporeros que, afirman, cuentan con alojamiento y dietas por parte de la empresa. «En ningún momento pediremos que a los temporeros les quiten lo que tienen, ni mucho menos», indica Rodríguez.

Pancarta contra los precios de los alquileres. / JAVIER PAREJO

