Los consellers de Sa Unió ratifican su renuncia, a la que se unirá Artal Mayans

Los consellers de Sa Unió se reunieron todos ayer en un bar cercano a la sede de la institución de Formentera tras asistir cuatro de ellos a la Junta de Gobierno para aprobar el acta de la sesión anterior y hacer así efectivas sus cartas de renuncia a sus responsabilidades de gobierno, ya que mantienen sus actas. De momento afecta a seis conseller, a los que hay que sumar a José Manuel Alcaraz, que fue destituido por el presidente del área de Promoción Económica a principios de este año. Y a Artal Mayans, que aún no ha firmado su renuncia, pero que ayer confirmó que lo hará en los próximos días: «Estoy en total sintonía con mis compañeros de Sa Unió», zanjó.

Una foto para mostrar su unidad frente a Llorenç Córdoba | C.C. / carmelo convalia

La reunión de la junta fue de trámite y duró escasos minutos. Saludos fríos con el presidente, lectura del único punto del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. El portavoz de Sa Unió, Óscar Portas, lo resumió así: «Para que el presidente aceptara nuestra renuncia hemos tenido que aprobar el acta de la última sesión de la Junta de Gobierno, esto es lo que ha pasado». Es decir, que desde ayer, oficialmente, el Consell no tiene ni vicepresidencias ni Junta de Gobierno que tome decisiones.

Córdoba debe aceptarlas

Portas insistió en que ahora ya es trabajo de Córdoba hacer efectivas las renuncias, aunque en un primer momento planteó la posibilidad de no aceptarlas, «pero el secretario despejó las dudas sobre esto y está obligado a aceptarlas». Javier Serra, presidente de Compromís, quiso dejar claro que las renuncias se presentaron el pasado viernes y «con el correspondiente registro de entrada, concretamente a las 15.35 horas, y no como se ha dicho», insistió.

Al margen de estos detalles, lo que ayer quedó claro es que Artal Mayans está con sus compañeros de partido. Él mismo indicó que no ha querido dejar aún su conselleria de Turismo porque tenía varios proyectos abiertos que implican compromisos con personas y trabajadores: «Estoy con mis compañeros y renunciaré cuando llegue el momento», aseguró.

Los vicepresidentes y consellers de Sa Unió coincidieron en reiterar que la única solución es que «Córdoba dimita, no hay otra. Si lo hace, puede entrar otra persona y seguiremos trabajando», apuntó la consellera Cristina Costa. Además desveló, con cierto estupor, una propuesta que le realizó el presidente tras la Junta de Gobierno: «Ha sido increíble. Acabada la Junta, hemos ratificado todos nuestra renuncia y se lo hemos dejado claro, pero según salíamos [Córdoba] me ha llamado y me ha propuesto una vicepresidencia. No me lo podía creer si acababa de renunciar a mis responsabilidades de gobierno», comentó.

Javier Serra intervino en la conversación para insistir: «Si él dimite esto se soluciona hoy mismo, más claro agua». Recordó que todas las opiniones publicadas en diferentes medios de comunicación coinciden «en que la única solución es la dimisión de Llorenç».

Costa añadió que en la reunión que mantuvieron los miembros de su partido y el PP, el pasado lunes, los restantes miembros de la lista de Sa Unió, también presentes, «nos pidieron que no dejáramos el acta [de conseller] porque entonces les trasladábamos la responsabilidad sobre un tema en el que todos estamos de acuerdo. Por lo que consideraron que dejar nuestra acta no serviría para nada, no solucionaría nada».

El presidente

Llorenç Córdoba estuvo trabajando toda la mañana de ayer en su despacho y asistió a la Junta de Gobierno. Al terminar, en la distancia, fue testigo de la foto de grupo de sus excompañeros de coalición. Se sentó con Asier Fernández, en una mesa de la terraza del bar cercano. Fernández fue propuesto por Córdoba, aunque nunca ha llegado a ser nombrado, como director insular de Litoral y ese anuncio no fue bien recibido ni por los partidos de la oposición ni por sus ex socios de gobierno de Sa Unió.

La charla de ayer con Diario de Ibiza fue informal y el presidente no aclaró nada sobre cómo iba a hacer gobernable el Consell, una vez comprobado que está solo.

Se mostró preocupado por el futuro de la institución, pero tampoco se mostró dispuesto, como ha sostenido en los últimos días, a presentar su dimisión.

Abundando en la decisión de Alcaraz de dimitir al frente del PP insular, Córdoba dijo que se trata de una decisión del PP de balear, que habría forzado su cese. Al contactar con la dirección regional del PP para comprobar este extremo, respondieron: «Ha sido una decisión personal [de Alcaraz] por los motivos ya explicados en los comunicados».

