Alcaraz dimite en el PP pero se queda en el Consell de Formentera «para acabar con Córdoba»

José Manuel Alcaraz eligió el día de ayer, en la celebración de su 45 cumpleaños, que dejaba la presidencia del PP de Formentera, cargo que ha mantenido desde 2010. Comunicó su decisión a la junta insular del Partido Popular la tarde del pasado lunes, y la justificó para «facilitar una solución que permita garantizar la estabilidad política en el Consell». Deja la presidencia del partido en el que milita desde las Nuevas Generaciones. También se va su compañera Ana Negre, secretaria general del PP insular y exconsellera, que abandonó el cargo (en la oposición) en la pasada legislatura por sus desavenencias con el presidente del Consell, Llorenç Córdoba.

Ahora en un nuevo episodio de la crisis de gobierno, que se abrió el pasado mes de noviembre, Alcaraz también ha puesto su acta de conseller a disposición de los miembros de Sa Unió, tanto del PP como de Compromís, pero estos no la han aceptado, por lo que seguirá en el Consell para «acabar con la presidencia de Llorenç Córdoba».

Alcaraz asegura que está cansado de las continuas presiones que recibía Sa Unió y su partido, el PP balear, por parte de Córdoba pidiendo su cese a cambio de mantener su fidelidad al Gobierno de Marga Prohens.

Y el conseller (exvicepresidente tercero y ex conseller de Promoción Económica) ha estallado al fin: «Córdoba siempre ha estado amenazando y coaccionándonos tanto a nosotros como [al PP] en Palma, primero con el sobresueldo de los 4.000 euros mensuales y posteriormente, cuando no lo consiguió, pidiendo mi cabeza». «Ha estado amenazando con dejar de votar en el Parlament por estas razones, lo ha hecho ante diferentes dirigentes del PP de Palma y me lo han transmitido».

Ante esta situación, el ya expresidente del PP de Formentera justifica sus motivaciones: «Llega un momento en que voy a ir a por todas contra Llorenç Córdoba. Consideramos todo el grupo [de Sa Unió] que ha roto todos los puentes que hemos intentado tender». Incluso asegura que en esta última fase de negociaciones que se abrió en el pleno del mes de mayo, para intentar reconducir la situación, «nos ha insultado, amenazado y faltado al respeto y nos ha mentido, es decir, que ya no volveremos a hablar con él nunca más».

Desvela que este lunes se reunieron las respectivas direcciones del PP y de Compromís para valorar la situación con todos los consellers: «Yo les presenté mi dimisión tanto de conseller como de presidente del partido, pero de las 30 personas presentes nadie aceptó la de conseller. Insistí, pero no se quiso aceptar y decidí seguir; el argumento que me expusieron es que aunque yo me vaya no serviría de nada porque ellos no quieren hablar con Llorenç Córdoba y que la única solución es su dimisión, no queda otra».

Tal es el estado de ánimo en las filas conservadoras que Alcaraz advierte: «Aunque me aceptase hoy de nuevo [como conseller de Promoción Económica], no quiero trabajar con él ni la mayoría de compañeros tampoco, por todas las veces que nos ha engañado. Miente cada día que habla de nosotros en los medios y en lo poco que hablamos privado nos dice auténticas barbaridades».

A Alcaraz le preocupa especialmente que el presidente «pretenda que el secretario modifique el reglamento para cargarse la Junta de Gobierno y gobernar él solo. Esto no es una dictadura, es una democracia. Estamos ante un caso único, en el país no hay ningún alcalde, ni presidente de diputación, consell o cabildo que gobierne solo».

Sobre la posibilidad de que todos los consellers dejen el acta, explica que en la reunión conjunta, se planteó la posibilidad, «pero los otros ocho de la lista que entrarían piensan exactamente lo mismo que nosotros: no quieren trabajar con Córdoba».

Aún queda la incógnita de lo que hará el conseller de Turismo y Vivienda, Artal Mayans, el único que no ha presentado su renuncia y que espera a ver qué pasa para tomar una decisión. Ayer estuvo trabajando en su despacho con normalidad, igual que el lunes.

También está previsto que hoy se celebre la Junta de Gobierno del Consell con el único fin de aprobar el acta anterior e inmediatamente después hacer efectivas y registrar las renuncias de los consellers de Sa Unió que hayan cesado.

El presidente no piensa en una salida política y baraja diferentes vías legales, como que «en un caso extremo podría gobernar el presidente, un conseller y el pleno». En este caso, reconoce que «la carga de responsabilidad del presidente tendría que descargarse sobre jefes de servicio».

Aunque apunta otras vías legales, como devolver al pleno las competencias de la Junta de Gobierno, aunque reconoce que «no es lo deseable ni mucho menos». Para Córdoba, si los consellers de Sa Unió están por la labor se podría facilitar el gobierno y si no lo están, «bloquean el Consell y buscaríamos otras formas».

Al ser preguntado sobre si no piensa en dimitir, asegura tajante: «No, de momento, no. No me han dado razones para dimitir aunque la oposición o el equipo de gobierno me pidan la dimisión sin razón». Sobre el efecto que pueda tener la dimisión del presidente del PP, considera que «no aporta nada, no es la solución del conflicto, yo no le he pedido la dimisión como presidente del PP, en eso no me meto. Sí le he pedido que renunciara al acta de conseller para que entre otra persona de la lista de Sa Unió. Así lo desbloquearíamos, pero seguimos igual».

El PP Balear

Por otra parte, el vicesecretario de organización del PP balear, Pedro Álvarez, tras conocer la dimisión de Alcaraz, afirma: «Desde el PP solo podemos reconocer este paso hacia adelante que han dado José Alcaraz y su secretaria general [Ana Negre], dos personas que han demostrado su compromiso tanto con el partido como con Sa Unió y la ciudadanía». Añadió que confía «en que sea un primer paso para una solución a esta crisis».

Además, apunta que el PP balear apoya «que continúe un diálogo abierto; Sa Unió fue la lista más votada y tenemos que dar respuesta» Y sobre si sigue dando apoyo al presidente Córdoba, elude responder: «Formamos parte de una coalición, PP y Compromís, y permítame que me remita a los compañeros de la isla».

