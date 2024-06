Suzanne Carpenter dibuja la naturaleza de Formentera

Suzanne Carpenter (Kircudbright, Escocia, 1947) llegó a Formentera en 1967. Aunque nunca se consideró una hippy, en la isla comenzó una nueva vida y formó una familia. Fue modelo profesional cuando comenzaba la moda Adlib, pero siguió su carrera en el mundo del diseño de moda. Ahora, su pasión por la vida y por Formentera, como reconoce, ha hecho que se haya volcado en el arte y se haya formado de nuevo en la Royal Botanic School of Painting en Londres. Esta formación le abrió paso a un nuevo mundo que, desde entonces, nunca ha dejado, poniendo el foco en la naturaleza que le rodea. 'Terra, mar y aire' es el título de la exposición que se puede ver en el Centro Antoni Tur 'Gabrtielet', en Sant Francesc.

Con sus pinceles y acuarelas captura el detalle de lo que la rodea. En la exposición que se puede ver estos días muestra una ingente colección de animales, como aves y peces, y de plantas, incluidas flores y hortalizas. Pero lo que más llama la atención de esta muestra, que se puede ver hasta este miércoles, es el estilo pulcro, académico de esta dibujante naturalista.

Sue, como se la conoce en Formentera, aplica un estilo propio que se caracteriza por la limpieza en el trazo, el detalle y la profundidad que hace parecer que la planta, el pez o el ave se salgan del cuadro. En su meticuloso trabajo, la autora imprime delicadez y elegancia, que potencian el resultado.

Sue explica que se ha concentrado "más en el fondo del mar, desde conchas a pulpos", pero como la exposición en el Centro 'Gabrielet' está al lado del mercado payés, indica, "pensé que no estaría mal pintar verduras, y luego está el aire, con los pájaros". En las paredes de la sala cuelgan cuarenta obras, lo que demuestra la enorme capacidad de producción de esta artista: "No me siento ocho horas a pintar, me voy organizando el día, trabajo un par de horas, descanso, luego vuelvo... Y así".

Desde que expuso por primera vez el pasado año en la sala de exposiciones del Ayuntamiento viejo, no para de recibir encargos y felicitaciones. Esta artista parte de una premisa básica: "Formentera es mi hogar y quería hacer una representación de su naturaleza, porque pienso que es importante que la gente se fije en estas cosas que tenemos alrededor, ya que muchos ni se dan cuenta de lo que tienen en esta isla, la belleza que hay, los pequeños detalles".

En la sala también hay una pequeña muestra de los trabajos de sus alumnos de pintura, de 8 y 9 años, a los que imparte clases fuera de horario escolar. También se siente muy orgullosa de esta faceta pedagógica, que para ella es complementaria a su trabajo artístico.

