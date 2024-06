Un sueño flamenco desde Formentera

Roxana Mouriño es guitarrista de flamenco y profesora de la Escuela de Música de Formentera desde hace 15 años. Después de un paréntesis como docente para formarse en guitarra flamenca en Sevilla, vuelve el curso que viene a impartir clases en este centro educativo que depende del Consell Insular.

Desde que esta artista se enteró de que está entre los finalistas (solo hay ocho), de la segunda edición de los Premios SGAE de Flamenco Paco de Lucía, vive en un sueño. «Es como si ya me hubieran dado un Óscar solo con la nominación, me siento muy satisfecha», comenta emocionada a Diario de Ibiza. Y no es para menos, ya que es la segunda edición de esta convocatoria, organizada por la Fundación SGAE con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y a través del Instituto Andaluz del Flamenco y la Fundación Paco de Lucía. La final se celebrará el próximo viernes, 7 de junio, en la sala B del Teatro Central de Sevilla. Los ocho compositores finalistas son: Víctor Franco y Diego Villegas, Fran Gutiérrez, Mercedes Luján, Álvaro Martinete, Roxana Mouriño, Ramón Porrina, Francisco Roca y Manuel Valencia. Todos presentan obras originales.

Roxana llegó a Formentera en 2006. «Salía de una experiencia personal bastante difícil y necesitaba una isla desierta para estar en paz y tranquilita», confiesa. Se le sumó entonces una oferta de trabajo, primero de camarera en un hotel de la Savina y más tarde ofreció sus servicios como profesora de guitarra en la Escuela de Música insular, ya que había terminado la especialidad de guitarra española en el Conservatorio Superior de Música de Vigo. Enseguida la contrataron y estuvo impartiendo clases durante 15 años. Durante ese tiempo entró en contacto con el guitarrista Juan Morilla (fallecido en Formentera el pasado 19 de abril) que, según reconoce, le enseñó los secretos del flamenco: «Juan Morilla tiene mucho que ver en todo esto, yo no sabía nada de flamenco hasta que empecé a recibir clases del maestro». El flamenco la enganchó tanto que decidió irse a Sevilla en 2019 y cursó cinco años de estudios en la Academia de Artes Escénicas Rebollar. «Un gran pedagogo, a través de Eduardo Rebollar entré en contacto con el flamenco con más profundidad y con mucho estudio», valora.

Recuerda que a este prestigioso concurso se presentaron 44 obras para guitarra, todas originales: «Me presenté en este mes de marzo y me llamaron, estaba en Formentera, ¡vaya notición!». Para participar envió un audio «bien grabado y presentado» de su obra.

El próximo 7 de junio la tendrá que tocar en público en el escenario del Teatro Central de Sevilla. Puestos a soñar, reconoce que «el premio es un gran prestigio, ser finalista también, te abre muchas puertas aparte del dinerito bueno que puede caer». El primer premio está dotado con 6.000 euros, el segundo galardón con 3.000, el tercero con 1.500 y al cuarto premio le corresponden 1.200 euros.

«Yo ya estoy contenta, pero si ganase sería lo máximo de la felicidad, además de lo que representa para un músico profesional» estar en la final de este premio.

Mujer y flamenco

Otro reto que se le presenta es enseñar su arte en el mundo del flamenco, dominado tradicionalmente por los hombres y en el que las mujeres podían cantar y bailar pero raramente tocar la guitarra: «Una de las cosas que me motivan más es eso. He llegado hasta aquí, ya soy una mujer madura, pero hay muchas chicas jóvenes que igual les hace ilusión estudiar guitarra, pero a veces se echan un poquito para atrás porque hay mucho prejuicio contra las mujeres con la guitarra flamenca, como que no pega, está como medio vetado, pero por suerte los tiempos cambian». Roxana recuerda en este punto lo que le aconsejó su primer maestro, Juan Morilla: «Me decía que lo hiciera mío, crea tu estilo y hazlo tuyo, y es lo que he hecho, ha fallecido hace poco más de un mes y mostrando esto al mundo me siento feliz, como diciéndole ‘maestro’ te hice caso, que lo sepas».

El jurado del premio está compuesto por Antonio Serrano, José Fernández ‘Tomatito’ y Dorantes. En representación de la Fundación Paco de Lucía, Lucía Sánchez Varela, y han contado, a su vez, con el asesoramiento del Patronato de la Fundación, compuesto por, entre otros, el compositor Alejandro Sanz, ellos han sido los encargados de realizar la selección entre las 44 partituras presentadas.

Suscríbete para seguir leyendo