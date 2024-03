La jefa de gabinete de Llorenç Córdoba presenta su dimisión este viernes

La jefa del gabinete de la presidencia del Consell de Formentera, cargo de confianza a las órdenes de Llorenç Córdoba ha confirmado que este viernes presentará su dimisión oficial del cargo que viene ocupando desde el pasado mes de agosto. Aunque esta técnica ha pedido discreción en torno a su decisión que transmitió por un mensaje privado a los miembros del equipo de gobierno no ha podido evitar que su comunicación se filtrara antes de que presente oficialmente su renuncia.

Los motivos que expone en ese mensaje a los consellers con los que ha trabajado estos meses justifica la su decisión "dada la situación a la que se ha llegado en estos momentos" con la crisis de gobierno del Consell de Formentera, "por principios democráticos, éticos y morales siento que debo renunciar a dicho puesto".

Explica que aceptó entrar en este proyecto político porque representaba "un reto profesional y personal que sinceramente me parecía ilusionante y un cambio muy necesario para Formentera". Ana Mateos es hermana del delegado sindical de UGT en el Consell Insular, comunica que se ha sentido siempre "una parte técnica y no política de este equipo y considero que actualmente no estoy desarrollando mi trabajo como debería". En ese mensaje privado añade que para ella "la política es una cosa muy diferente al sinsentido que estamos viviendo actualmente y va contra mis principios continuar en el cargo". Añade que le resulta "una situación muy grave y un flaco favor tanto para la administración como sobre todo y ante todo para el pueblo de Formentera".

La todavía jefe de gabinete también alude a su "sentido de la responsabilidad (mío y solo mío) me hacen imposible a nivel anímico continuar formando parte de todo esto". Termina ese mensaje dirigido a los consellers del equipo de gobierno, con el deseo de "que podáis desenquistar el problema de la mejor posible, puesto que los ciudadanos os han ofrecido su voto y un gran poder conlleva una gran responsabilidad". "Espero haberos sido de ayuda, pero creo que en estos momentos no puedo ni debo continuar".

Termina diciendo que "por consideración, como equipo y por la relación que hemos mantenido estos meses, he querido ser yo quien os traslade el mensaje de mi dimisión, agradecería por vuestra parte cierta discreción, puesto que siempre he considerado mantener un perfil bajo en cuanto a la opinión pública se refiere".

Sin embargo, esa discreción se ha roto con la filtración del mensaje. El presidente de Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, no ha querido hacer ningún comentario al respecto, hasta que Ana Mateos no presente de forma oficial su dimisión que será ese viernes, según avanzó ella misma.