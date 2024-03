Sa Unió mantiene contactos con la oposición para salir de la crisis

El portavoz del PSOE de Formentera, Rafael Ramírez, partido que se reunió con Sa Unió el pasado sábado, reconoció ayer que, de momento, lo que más les sorprende de los últimos acontecimientos de la crisis de gobierno del Consell, respecto a las grabaciones que se han hecho públicas entre miembros de esta coalición y el presidente Llorenç Córdoba, son «los intereses económicos en torno al PP [insular], y de eso sí que pediremos explicaciones porque son acusaciones muy graves que nos sorprenden».

En cuanto a la posibilidad de una moción de censura, recordó que se trata «de un instrumento de control al gobierno, no del gobierno para controlarse a sí mismo», por lo que volvió a plantear lo contradictorio que puede resultar plantear esta cuestión.

La postura de los socialistas es que antes de hablar de cualquier solución, «debe aclarar muchos extremos» la formación que ganó las pasadas elecciones por mayoría absoluta.

Mientras, el portavoz de Sa Unió, nombrado para la crisis del Consell, Óscar Portas, confirmó que se habían reunido con los socialistas y que se van a reunir con GxF: «Las reuniones son para saber con qué versión del relato se han quedado [los partidos de la oposición]». En este punto, avanzó que no piensa realizar declaraciones comentando las conversaciones que mantengan con el PSOE y GxF y sus posibles resultados. Un acuerdo al que han llegado entre todos.

Reunión con GxF

La portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, indicó que esta misma tarde tienen una reunión con representantes de Sa Unió: «La pasada semana ya lo hablamos, pero lo aplazamos. Nuestra posición no ha variado nada, es una situación en la que Sa Unió es la responsable. Creemos que había un acuerdo previo entre ellos [Córdoba y Sa Unió] del que ya no se habla, y se ve que no les ha salido bien, después de engañar a toda la ciudadanía».