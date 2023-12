Sa Unió perderá los 2.735 euros que percibe Córdoba del Parlament

La expulsión de Llorenç Córdoba de Sa Unió significará un notable perjuicio económico para la coalición si decide mantener el escaño.

La subvención por grupo parlamentario que percibe Córdoba y que hasta ahora iba destinada a Sa Unió como partido integrante del Grupo Mixto asciende a 2.735 euros que la coalición dejaría de ingresar.

El diputado también dispone de uno de los cuatro cargos de confianza asignados al grupo en el que se integra, con un sueldo anual de 20.791,26.

No queda tan claro en el reglamento del Parlament si Córdoba perdería estas ayudas parlamentarias. Así sucedería si pasase a ser diputado no adscrito, lo que ocurre, según el artículo 27 del reglamento, si no se integra en un grupo o si lo abandona o es expulsado. Al formar ya parte del Grupo Mixto, el reglamento fija que para ser expulsado de un grupo es necesaria, al menos, la mayoría absoluta de los miembros del grupo que integran un diputado de Podemos y dos de Més per Menorca.

Llorenç Córdoba se sentará en el escaño 31, entre Més per Menorca y Vox, en el Parlament, después de que este martes la Junta de Portavoces haya aprobado su solicitud de cambio.

Cabe recordar que Córdoba rechazó este pasado lunes, tras la reunión en el Consell de Formentera convocada por él mismo, renunciar como presidente insular. También se negó a dimitir como diputado en el Parlament, aunque pidió que le cambiaran de sitio a través del Grupo Mixto en la Junta de Portavoces previa a la sesión plenaria de este martes, a la que se ha ausentado.