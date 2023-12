El presidente del Consell de Formentera y diputado autonómico, Llorenç Córdoba, ha desvelado hoy que en el fondo de la crisis de gobierno insular, está "la gran mentira" del gobierno de Marga Prohens de aprobar una ley autonómica para solucionar el problema del deslinde de Costas, cuando sigue siendo una competencia del Estado y no autonómica. En una rueda de prensa, celebrada en la plaza de la Constitució de Sant Francesc, a la que llegó una hora tarde, reiteró que los puntos de fricción con el Govern balear están relacionados con la triple insularidad, s'Estany des Peix y el deslinde de Costas, poniendo el foco en esta última promesa que, en campaña electoral, realizó la actual presidenta del Govern y que a su juicio permitió la victoria de Sa Unió: "Hizo que la gente de Formentera nos votara por lo que es un punto importante [el de Costas] que para nosotros es una línea roja". Entonces consideró que este asunto era lo suficientemente importante "como para que el presidente de Formentera vaya a pedir explicaciones a Palma", que es lo que hizo el pasado 28 de noviembre, un día después del críptico mensaje que envió a los medios de comunicación en el que se planteaba dejar de apoyar de forma "incondicional" al Ejecutivo balear.

Su relato de esa reunión es el siguiente: "Me sorprendió encontrarme allí con José Manuel Alcaraz y con Javi Serra y quizá en ese momento no entendí lo que pasaba hasta que volví a Formentera y descubrí las graves acusaciones y falsedades personales que se empezaron a decir sobre mí. Entonces me di cuenta de qué iba todo el tema, un ataque al poder que se intenta contra mí y mi familia y que desde ese día empiezo a sufrir, justo después de esa reunión". Córdoba, ante los medios de comunicación, ha afirmado que con su explicación "lo entenderá toda Formentera, sea de derechas, de izquierdas o de centro": "Todo el mundo entenderá esta locura, esta paranoia del señor Alcaraz contra mi persona y contra la institución", en alusión a la acusación de Sa Unió de que Córdoba pidió sobresueldos al PP balear y al Consell a cambio de su fidelidad a la citada coalición, formada por PP y Compromís.

Llegados a este punto el presidente ha leído sus declaraciones manuscritas haciendo referencia a un teletipo de Europa Press: "Prohens promete para Formentera buscar un deslinde propio para la isla si gobierna". Ha recordado que esta promesa se mantuvo de forma "contundente en la campaña electoral", en la que le incluyeron a él: "Ahora puedo decir que era una patraña y una mentira". Aquí Llorenç Córdoba ha recurrido como argumento a un principio que cualquier político conoce, por mucha promesa electoral que se haga: "El Govern balear no puede de ninguna de las formas modificar y dar soluciones el problema del deslinde de Costas en Formentera, si no hace una petición expresa al Gobierno del Estado y tiene que ser el Congreso de los Diputados el que haga esta modificación [de la Ley de Costas], está claro que el Govern balear no puede solucionar este problema", ha detallado.

Para Córdoba todo lo que ha dicho el Govern balear sobre el deslinde de Formentera "son mentiras, mentiras y mentiras": "Y me incluyo entre las víctimas que han creído estas mentiras". "Nos han tenido contentos y callados diciendo que esto se iba haciendo hasta que finalmente fui a pedir [a Prohens] estas explicaciones y no había explicaciones", ha agregado.

También ha recordado que el propio conseller balear del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, "reconoció que el Govern no es competente para regular el deslinde de Costas y que lo que harían sería pedirlo al Gobierno del Estado, varios diputados preguntaron y contestó que Formentera no se preocupe, que se solucionaría el problema de costas, playas y chiringuitos, esta respuesta es una burla, ¿o no se daba cuenta de lo que decía?".

En sus manifestaciones ha seguido cargando contra el que sigue siendo el vicepresidente tercero y conseller de Promoción Turística y presidente del PP insular, José Manuel Alcaraz, del que ha dicho que es "un activo básico y necesario para provocar esta gran mentira del Govern balear", para luego preguntarse: "¿Desde cuándo Alcaraz sabía que esto era una gran mentira?¿Por qué fue a una reunión a Mallorca a la que yo fui por el deslinde, para intentar parar o bloquear esa reunión?, y la última pregunta: ¿Por qué cuando volví a Formentera y me di cuenta de que ni el Govern ni él iban a cumplir con la promesa que es una gran mentira, comenzó con este ataque contra los intereses de la isla y la imagen de la institución?".

Presupuesto del Consell de Formentera

Ante la futura gobernabilidad del Consell de Formentera que pasa por la aprobación, el próximo 22 de diciembre, del presupuesto de la institución para 2024 por el pleno, Córdoba ha asegurado: "El presupuesto se tiene que aprobar sí o sí, han llegado a decir que yo no he hablado del presupuesto, no he dudado nunca de que hay que aprobarlo y muy feo sería que por alguna de las partes se utilizase el presupuesto del Consell para presionar a alguna de las dos, y si no lo he nombrado antes es porque lo daba por hecho, el presupuesto hay que aprobarlo". Ha insistido en que, a pesar de la crisis abierta, "hay que seguir con los intereses de Formentera hacia adelante": "Incluso me pregunto si alguien sigue pensando que yo tengo que dimitir por esto como presidente del Consell, después de estas evidencias y pruebas, ¿es el presidente el que debe dimitir o son otras personas?".

Al ser preguntado por cómo va a gestionar la convivencia en el equipo de gobierno ya que ni Alcaraz ni Castelló van a dimitir ha admitido: "Es difícil y complicado, confío en que el resto de consellers, al no tener este interés político tan marcado que tiene el señor Alcaraz, pues realmente vean las pruebas y puedan cambiar de parecer, quiero y deseo que el resto de consellers asuman sus responsabilidades como han hecho hasta ahora y podamos trabajar todos juntos". Ha insistido en que detrás del estallido que vive el gobierno insular están José Manuel Alcaraz y Verónica Castelló: "Son los que realmente han provocado y urdido este ataque a presidencia, pero sigamos trabajando tranquilamente". "Igual es más complicado cambiar a un presidente que a dos consellers", ha dejado caer.