La grave crisis de gobierno desatada en el Consell de Formentera por el presidente, Llorenç Córdoba, sigue sin visos de resolverse. Este lunes, Córdoba mantuvo una reunión de casi seis horas con todos los consellers de la institución: los ocho de Sa Unió (la coalición que ganó por mayoría absoluta las elecciones en mayo y cuya lista encabezó Córdoba como independiente) y los ocho de la oposición: cinco de Gent per Formentera y tres del PSOE. Una reunión que no fue como se esperaba. Córdoba no dimitió, pero exigió a dos de sus tres vicepresidentes, José Manuel Alcaraz y Verónica Castelló, que renunciaran a su cargo porque consideraba que lo que han intentado es «un salto al poder» y ha perdido la confianza en ellos.

Las reacciones políticas ante el nuevo capítulo de la crisis de gobierno que mantiene al Consell de la pitiusa menor al límite no tardaron en llegar.

Sa Unió: "Este señor va a la deriva"

El portavoz de Sa Unió, Óscar Portas, explicó tras la reunión que Córdoba había intentado "justificar sus actos ante la oposición, no ha negado lo que ha salido en prensa y no quiere dar marcha atrás ni dimitir. Está embarrancado en el Consell".

"Este señor va a la deriva y a partir de aquí intentaremos sentarnos con los grupos de la oposición para ver si podemos dar un poco de estabilidad y dignidad a la situación del Consell de Formentera", aseguró Portas. El portavoz considera que sería "irresponsable" la dimisión en bloque de todo el equipo de gobierno, porque empeoraría la situación y no ha descartado presentar una moción de censura, aunque tienen que valorar "los distintos escenarios", que es lo más "inminente y necesario".

Recordemos que Llorenç Córdoba es un independiente al frente de las listas de Sa Unió (coalición formada por el PP y Compromís amb Formentera), grupo mayoritario en el Consell de Formentera, con un total de nueve escaños.

Gent per Formentera (GxF): "Un escenario surrealista"

La expresidenta del Consell y portavoz de Gent per Formentera (GxF), Alejandra Ferrer, señaló que "toda la oposición y todo el pueblo de Formentera está asistiendo desde hace semanas a un escenario muy complicado y casi diría surrealista. Desde la oposción pedimos desde el primer momento que, para acusaciones tan graves como las que se hacían en contra el presidente y acusaciones como las que está haciendo ahora mismo el presidente contra su propio equipo de gobierno, queríamos tener pruebas".

"El presidente nos ha dado sus explicaciones, no ha intervenido nadie más en esta reunión y ahora nosotros lo que pensamos es que tenemos que tomarnos nuestro tiempo para analizar todo lo que hemos escuchado; lo que podemos decir es que habrá declaraciones por parte del presidente sobre lo que cree que debe pasar de cara al futuro", agregó Ferrer a la salida de la reunión en el Consell. GxF tiene cinco escaños.

PSOE: "Aún están enrocados"

El grupo socialista cuenta con tres representantes en el Consell de Formentera. Tras la reunión de este lunes, su portavoz, Rafael Ramírez, no quiso aventurar nada sobre la postura de Córdoba ni tampoco pedir su dimisión. Ramírez aseguró que, al tratarse de una decisión personal, debe ser el propio presidente el que la explique. Lo que sí que aclaró es que no ha pedido el apoyo de las dos fuerzas de izquierda para aprobar el presupuesto de la institución: "Aún están enrocados y deben ser ellos los que den explicaciones", zanjó Ramírez, en referencia a Sa Unió y Córdoba, y añadió que en la reunión el presidente se limitó a relatar los hechos y que no se ofreció ninguna prueba.

Llorenç Córdoba: "No soy un chantajista"

El presidente del Consell de Formentera asegura que están pidiendo su dimisión "por unas pruebas que no existen y se ve que aún las están buscando o fabricando", dijo en relación a Sa Unió. "No soy un chantajista, no soy un extorsionador, no he entrado en política por intereses personales, sino para ayudar, y he intentado hacer siempre lo que pensaba que era mejor para Formentera", afirmó tras la reunión que mantuvo con los consellers el lunes.

Córdoba señaló que si hay una prueba de que haya hecho algo ilegal o ilícito, igual no sería tan complicado que saliera a la luz. "Pero es que van dos semanas", añadió.

En esta línea, recordó que hizo la manifestación "porque intentándolo de otra manera" no lo conseguía. "Al final uno hace la declaración porque, como político y como responsable, igual hay que informar de las cosas".

Sobre el mensaje que transmitió hace días, el presidente reiteró que simplemente aseguró que se planteaba retirar su apoyo incondicional al Govern puesto que no puede ser que desde el PP se exija a Sa Unió, y a Córdoba como político independiente, que el voto siempre sea en el mismo sentido del PP.

Marga Prohens: "La situación es lamentable"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, subrayó el compromiso del Govern con Formentera y lamentó la "situación política" de la isla.

"Nos parece lamentable esta situación que se ha producido y que no merecen los ciudadanos de Formentera que el pasado mayo pidieron cambio en la política", dijo Prohens, que destacó que, en lo que va de legislatura, todos los consellers del Govern ya han ido al menos una vez a Formentera.

Prohens se remitió este lunes a las últimas declaraciones del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, sobre la crisis en Formentera y recalcó que el Govern "siempre trabajará por el interés general de Formentera y está comprometido con la isla".