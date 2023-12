Prohens asegura «no entender la manera de actuar» del presidente de Formentera

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, se pronunció ayer por fin sobre la crisis abierta hace una semana por el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, tras emitir un críptico comunicado en el que amenazaba con dejar de «apoyar incondicionalmente» al Ejecutivo balear, aunque sin explicar por qué. Prohens, preguntada ayer al respecto, remitió a lo manifestado este fin de semana por los partidos que forman Sa Unió (PP y Compromís amb Formentera), cuando en una nota de prensa conjunta dijeron «no entender la manera de actuar» de Córdoba.

La presidenta del Ejecutivo balear insistió en «respetar» lo manifestado por el PP y Compromís y añadió que «el compromiso del Govern con Formentera es claro» porque ella misma «llegó al Govern diciendo que no quería que esta fuera una isla olvidada, de la que los políticos solo se acordaban cada cuatro años, cuando se acercaban las elecciones».

Puso como ejemplo el fondo finalista de 130,5 millones de euros para el ciclo del agua, de los que Formentera recibirá 3,2 millones, y consideró que «se están cumpliendo» los distintos compromisos que había en el programa de gobierno del PP, como los firmados con Córdoba.

Avanzó que «se está diseñando el Centro de Salud, al lado del Hospital, que era una reclamación histórica» y que el Govern «quiere que sea una realidad esta legislatura». Recordó que la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua «se ha puesto a trabajar» en materia de transporte, en relación con las frecuencias del transporte marítimo entre las Pitiüses. La presidenta se mostró «muy tranquila» porque, reiteró, «este es un Govern que defiende los intereses generales» y que «cumple con Formentera».

Costa se reunió con Córdoba

También el sábado, el presidente del Consell daba por zanjada la crisis, extremo que sus socios de gobierno no compartieron cuando el domingo emitieron un comunicado de ambas ejecutivas. En este escrito, concluyeron, de forma unánime, que «las razones expuestas por el presidente Córdoba no tienen ningún sentido y se ha delegado en los ocho consellers de Sa Unió la responsabilidad de tomar todas las acciones pertinentes para zanjar el asunto».

Por su parte, el vicepresidente y conseller balear de Economía, Antoni Costa, indicó que hace unas semanas se reunió con Córdoba para hablar del proyecto de presupuestos y «nos entendimos perfectamente», en relación con las partidas destinadas a Formentera. «Ahora no sé demasiado bien cuál es el problema porque con los presupuestos, que no anticiparé aquí, nos entendimos perfectamente», reiteró tras presentar en Eivissa las cuentas del Govern para 2024 (más información en la página 5).

GxF

Por su parte, los dos partidos de la oposición en el Consell, GxF y PSOE, coincidieron ayer en criticar la situación generada por el presidente.

Alejandra Ferrer, de GxF, manifestó: «Estamos muy preocupados porque hace solo cinco meses que ha empezado esta legislatura y esta situación se está alargando, llevamos casi una semana y no parece tener visos de acabar».

Además, la expresidenta del Consell lamentó «la imagen que está dando el Consell, una institución que tiene pocos años de vida y que ha costado mucho que se haga un nombre; esta situación no le beneficia en nada».

Este partido considera que «se está poniendo por delante el interés del PP por encima del interés general de Formentera y se ha hecho hasta el punto de desautorizar al propio presidente».

Tampoco dio credibilidad Ferrer a los argumentos del presidente del Consell para justificar su órdago al Govern: «Por una parte, parecía que todo era por el interés de Formentera, pero resulta que luego se disculpa con el Govern».

Otra de las conclusiones que extrae Ferrer es que «[José Manuel] Alcaraz es un hombre de partido que mirará antes por el PP que por Formentera y Compromís está siendo una muleta del PP y se está rindiendo a esa obediencia. Todos nos merecemos una explicación, que lo solucionen cuando antes», concluyó.

PSOE

El portavoz del PSOE, Rafa Ramírez, dijo asistir «con sorpresa y estupor a la situación que se ha generado y en la que está el presidente en un momento delicado como es la negociación de los presupuestos, que es cuando más fuerte debería estar». Para los socialistas, «el desencuentro que tiene [Córdoba] con PP y Compromís no beneficia en nada». Ramírez deseó «que lo resuelvan pronto y que se pongan a trabajar en beneficio de la ciudadanía». Coincidió en que «las explicaciones que está dando no aclaran nada, ni a los ciudadanos ni a sus socios. Entiendo que son un intento de salto hacia delante, pero realmente no está explicando lo que está sucediendo de fondo». Ramírez tiene claro que «al presidente no le gusta el Govern de Prohens ni lo que está haciendo, y esto genera incertidumbre y afecta al día a día de la institución insular», aseguró.