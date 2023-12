El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha manifestado en una entrevista realizada en la emisora pública de la isla, Ràdio Illa, que los partidos que forman la coalición de gobierno de Sa Unió, PP y Compromís, le pidieron su dimisión y que él ha rechazado hacerlo. “Sí se ha llegado a pedir mi dimisión, lo que me sorprende mucho porque a día de hoy aún no he conseguido saber por qué. Me han dicho que he manifestado públicamente que les había retirado la confianza a los consellers”. En este sentido, Córdoba precisa que “no es consciente de que lo haya dicho, porque no lo pienso y también manifesté que si lo que había dicho se podía interpretar así, lo quiero negar, no es así y sigo confiando en ellos”.

Estas declaraciones se enmarcan en la crisis de gobierno iniciada después de que el propio presidente emitiera el pasado lunes 27 de noviembre una breve nota en la que planteaba retirar “el apoyo incondicional”, al Govern balear. Más recientemente, los partidos que forman el equipo de gobierno acordaron dar libertad a los ocho consellers (cinco del PP y tres de Compromís) para “tomar todas las acciones pertinentes para zanjar el asunto. "No sé exactamente lo que pasa" Córdoba afirma que la dimisión se la pidieron solo como presidente no como diputado, “que es un poco raro, es una cosa muy extraña, no sé exactamente lo que pasa. Podría parecer paranoico, pero por el error que hemos cometido y lo que ha pasado, no lo veo. Quizá esperaban que ocurriera alguna cosa para provocar esta situación”, ha deslizado. El presidente ha explicado que tras pedir disculpas públicas, como hizo el pasado sábado en una nota de prensa, e intentar reconducir la situación, “desde los partidos políticos vienen a amenazar por no decir a hacer un chantaje y dan todo el poder a los consellers para hacer lo que quieran. Sinceramente no lo entiendo, no sé como cogerlo”. Insiste en que no está adscrito a ningún partido Cuando le piden la dimisión Córdoba, no acepta: “Y no dimití. A ver, creo que la gente que nos ha votado y lo ha hecho por mayoría absoluta no entendería que, por un problema entre partidos políticos, tenga que dimitir el presidente de Formentera, que no está adscrito a ninguno de los dos partidos”. Córdoba añade que si fuera consciente de haber hecho algo mal, “me lo plantearía”, pero indica que insistió a sus socios para que le dieran una razón “y solo escuche que les había retirado la confianza”. En sus declaraciones a Ràdio Illa, Llorenç Córdoba también dice que la reacción de los partidos puede responde a una estrategia: “Es una de las opciones porque de verdad no lo entiendo. ¿Que pueda haber una jugada? Sí. ¿Que a Palma no le ha gustado que pidiera determinadas cosas? Bueno, de eso estoy seguro pero se tendrán que acostumbrar, me sabe mal. Si desde Palma apoyan una coalición donde tienen un candidato independiente, ¿qué entienden por independiente, que es sumiso a ese partido? Solo he ido haciendo lo acordado con Sa Unió y lo acordado con el PP, no he hecho otra cosa”.