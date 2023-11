El presidente del Consell de Formentera y diputado autonómico de Sa Unió, Llorenç Córdoba, ha explicado esta mañana, en una pausa del pleno de la institución, que los motivos que están detrás de sus comunicados en los que advierte al Govern de que su apoyo al PP no es “incondicional”, son para “demostrar realmente la importancia de la independencia de Formentera en temas de colores políticos, un Govern sea de izquierdas o de derechas lo que tiene que hacer es representar a todo el pueblo y defender los intereses de todo el pueblo”. Córdoba ha continuado afirmando que “nunca pasaré mis ideas sobre el bienestar del pueblo de Formentera”.

Ha desvelado, a preguntas de los periodistas, que está en negociaciones con el Govern balear, pero no ha precisado qué negocia ni lo va a decir hasta que acaben las mismas: “Sabemos la postura en la que estamos nosotros en las negociaciones” y ha insistido en que “nosotros [Sa Unió] fuimos los que hicimos presidenta a Marga Prohens, hay un pacto que se está cumpliendo en parte, con cosas visibles, pero pensamos que no se nos está dando la importancia que nos merecemos, me perdonaréis que no diga mucha cosa más y en los próximos días sí que daremos el resultado de estas reuniones que tratan cosas a favor de Formentera”.

En cambio, al ser preguntado sobre si se sentía incómodo, como independiente de Sa Unió, con apoyar determinados postulados de Vox ha sido bastante claro: “Como representante de Formentera e independiente creo que se están asumiendo demasiados postulados de Vox por parte del PP, pero entiendo que cuando hay un pacto entre partidos tiene que haber una negociación y no siempre es favorable a ninguno de los dos. Es un punto de encuentro que me puede agradar más o menos, pero es el que hay”.

Córdoba ha asegurado que él sí que tiene “unos puntos y unas líneas rojas con el PP que de momento no se han traspasado, igual lo que estamos haciendo es preventivo para no llegar a pasar esas líneas rojas”.

Sobre si ha comunicado a sus socios de coalición, PP y Compromís, el contenido de esas negociaciones ha señalado: “El primer comunicado que emití, igual era corto, pero con palabras muy medidas y es cierto que durante dos días se le ha ido dando vueltas [en los medios de comunicación] y a veces no reconocía que lo había dicho. Lo que dije es que me estoy planteando dejar de dar un apoyo incondicional al Govern de Marga Prohens, eso es lo que dije”.

En este caso ha considerado que “lo que no puedo hacer es dar según qué información a un partido para luego ir a negociar con el mismo partido en Palma, creo que no es bueno para la gente del partido en Formentera. Lo que toca es hacer el trabajo”. El presidente del Consell ha asegurado que “les he comunicado en cada momento lo que iba a hacer, que sacaría un comunicado y qué diría, pero es cierto que son unas negociaciones que estamos haciendo, les he pedido que me den su confianza y por supuesto que a los partidos políticos les agradaría conocer más, es muy normal que lo pidan”.

Incluso ha avanzado que ya les ha convocado a una reunión que no ha podido hacer antes porque ha estado en Palma desde principios de semana. “Hemos acordado una reunión para explicarles, pero no hay ninguna crisis ni ningún problema ni tenemos intención de tumbar al Govern balear”.

Ambigüedad en sus comunicados

Al ser preguntado si era consciente de que sus dos comunicados han generado especulaciones entre los ciudadanos y sus propios socios de gobierno que no han entendido el fondo de los mismos lo ha admitido: “Sí, al no poder explicar al detalle, y es verdad que ha habido muchas especulaciones y lo lamento, se ha hablado de amenazas, de romper gobiernos y por eso insisto en el texto inicial que dice lo que dice, no me siento culpable por eso, lo que no puedo hacer es explicar según qué cosas que pueden afectar a estas conversaciones o negociaciones, y menos con las personas con las que tengo que hablar que lo sepan antes por los medios que por mi palabra”.

Ha reconocido que la situación “puede crear incertidumbre y lo que pido es esperar un poco para ver los resultados y luego al final saldrá toda la información”. Ha añadido que sigue negociando y que quizá la semana que viene podrá explicarlo todo.

Córdoba ha insistido en que “Formentera no tiene un color político y que mi trabajo es representar a toda la isla y no a un partido y no puedo decir mucha cosa más”.

Al describir si el contenido de las negociaciones tenía que ver con el presupuesto de la CAIB o si eran demandas concretas o desavenencias políticas, ha dicho: “Entiendo, pero es que no le puedo dar la respuesta concreta, en mi mensaje hablaba de un ambiente político de incertidumbre, como que un diputado de Vox se vaya y luego también hay votaciones con las que no estoy muy de acuerdo, ha habido escándalos, no solo el de Toni Costa, sino otros. Es todo un poco en general, no es un tema en concreto, pero sí que ha llegado el momento de decir que en esta situación política tengo que manifestar mi punto de vista, tengo que comunicarlo a quién toca y ver qué resultados provoca esta manifestación de mis opiniones y de las cosas que creo son buenas para Formentera”.

Al ser preguntado sobre el sentido de las dos abstenciones que votó en el pleno del Parlament de este martes, a una propuesta de Vox y otra iniciativa del PP ha manifestado: “De momento el Govern sigue teniendo mi apoyo, pero no es incondicional, si en algún momento el diputado de Formentera, de Sa Unió, cree conveniente hacer un voto diferente del PP, lo hará, es una decisión propia, no es un farol ni una fantasmada, en ese momento pensé que no debía votar ni a favor ni en contra, la propuesta de Vox no la creí conveniente y la del PP, no la acababa de entender bien y quise manifestar mi abstención”.