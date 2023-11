El presidente del Consell de Formentera y diputado autonómica, el independiente Llorenç Córdoba, lejos de aclarar los motivos por los que emitió un comunicado, el pasado lunes, en el que amenazaba al Govern balear con retirarle su apoyo, ayer emitió un nuevo comunicado en el que tampoco aclara sus motivos.

Pocas horas antes, el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, reconocía que el presidente actuaba sin consultar y que no había comunicado a los partidos que forman la coalición de Sa Unió (PP y Compromís) el motivo de su advertencia al Govern balear.

En el comunicado que emitió ayer tarde a los medios de comunicación, el presidente del Consell y diputado advertía, por segunda vez, que no realizaría más declaraciones. En un nuevo y escueto mensaje señaló que Formentera «es una isla independiente» y que «como tal, no está adscrita a ningún partido político». Córdoba añadió que en los próximos días informará de «las consecuencias» de las reuniones que está manteniendo en el Parlament balear.

Para evitar especulaciones Córdoba solo aclaró el pasado martes, a preguntas de los periodistas, a su llegada al Parlament que el motivo «tiene que ver con Formentera».

En el comunicado de este miércoles, dice que como «persona de palabra» ha cumplido «al 100% el pacto de investidura con el actual Govern balear» y que «es de justicia recordar que ha sido el diputado por Formentera el que ha provocado el cambio de gobierno y ha hecho presidenta a Marga Prohens».

«La persona responsable de representar la isla tiene la obligación de defender los intereses del pueblo, no de ningún partido» y, al mismo tiempo, hace hincapié en que nunca antepondrá sus ideas al bienestar social común. Al hilo de esta reflexión añade: «Es por esta razón que, siendo presidente del Consell Insular y diputado de Formentera –recuerdo que no adscrito a ningún partido político–, he guardado para mí las causas del comunicado de este lunes». A su juicio sería «irracional comunicar a los socios de los partidos, que conforman la coalición de Sa Unió, cualquier decisión que implique al actual Govern». Lo que indica que no informa a sus socios de gobierno de sus decisiones.

El PP de Formentera

El PP de Formentera, partido que forma parte de la coalición de Sa Unió junto a Compromís, y que preside José Manuel Alcaraz, no daba crédito a las declaraciones del presidente. Primero porque desconocía previamente el mensaje que el pasado lunes emitió Córdoba, en el que lanzaba la amenaza de retirar su apoyo al Govern balear del PP, sin explicar los motivos.

José Manuel Alcaraz manifestó: «Córdoba aún no nos ha dado ninguna explicación, y nos tiene que dar explicaciones a todo el equipo de gobierno». El PP tiene cinco consellers, Compromís tres, a los que hay que sumar al independiente Córdoba.

Alcaraz aseguró que la noticia le pilló «por sorpresa», pero añadió que «el que tiene que dar las explicaciones es el presidente».

A pesar de desconocer los motivos de fondo que han llevado a su jefe de filas a emitir ese comunicado, Alcaraz aseguró que «no tiene que ver ni con el tema de Toni Costa ni con el presupuesto», de la CAIB. Al ser preguntado entonces si conocía el motivo, reiteró: «No lo sabré hasta que no hable con él».

Avanzó que en los contactos telefónicos que ha mantenido con el presidente del Consell estos días que está Palma, este le dijo que «hablaríamos en Formentera y que confiáramos en él». Lo que Alcaraz tiene claro es que ya sea como equipo de gobierno o reuniendo a los dos partidos «de una forma u otra [el presidente del Consell] tendrá que informar, porque nosotros le informamos de todo lo que hacemos, solo faltaría», subrayó.

Al analizar el texto del lunes de Córdoba, Alcaraz manifestó: «La máxima que él transmite, de que se plantea retirar el apoyo incondicional [al Govern] no existe, porque en ningún momento hay un pacto en el que tuviese que dar su apoyo incondicional, en todo momento se le dijo que «todo se haría por consenso entre los dos partidos».