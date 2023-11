Silvia Tur, consellera en la oposición de GxF en el Consell de Formentera, confirmó que el pasado lunes por la tarde presentó su dimisión del cargo, aunque seguramente se haría efectiva a lo largo de este martes.

Respecto al motivo, Tur explicó: «Es por una razón estrictamente práctica, porque no es compatible el cargo con mi situación familiar y laboral en estos momentos». La exconsellera insular detalló que es una decisión que no ha tomado de repente: «La he estado pensando y madurando, pero si me ciño a mis expectativas de futuro, a medio plazo, no puedo mantener la situación». Silvia Tur entró a formar parte de la corporación insular en sustitución de la número cinco de la lista electoral, Helena Costa, que no llegó a jurar el cargo.

En la lista electoral sigue de número siete Raquel González Cardona y el siguiente es Vicent Castelló Riera, aunque no ha trascendido quién sustituirá a Tur. Silvia Tur entró en política en 2007 con GxF, asumiendo la conselleria insular de Medio Ambiente, cargo que revalidó en 2011. Cuatro años más tarde fue elegida diputada de Formentera en el Parlament por la coalición (GxF-PSOE). En 2019 repitió escaño autonómico hasta 2021, que compartió con el candidato del PSOE, Antonio Sanz, dos años cada uno.

En las pasadas elecciones autonómicas fue de nuevo candidata por la coalición GxF-PSOE pero perdió por 73 votos de diferencia de Llorenç Córdoba, de Sa Unió. Tur es la cuarta baja entre los consellers insulares en pocos meses. Además de Helena Costa, hay que sumar a Cayetana Malo (tampoco tomó posesión) y a Javier Tur, exconseller de Deportes, ambos de Sa Unió.