Los 70 veranos de la Fonda Pepe de Formentera

La Fonda Pepe abrió sus puertas el 30 de mayo de 1953, fiesta de Sant Ferran. No fue una casualidad, el entonces párroco Gabriel Salvà sugirió a Pepe Tur que lo hiciera ese día coincidiendo con el patrón del pueblo. Esta noche celebra la fiesta de sus setenta años con varias actuaciones musicales.

Desde entonces este establecimiento ha sido una referencia en Formentera, pasando por épocas de gloria como fue la de los sesenta con la llegada, primero de los beatniks, y más tarde de los hippies. Para Julián estos últimos «eran los yupis de la época, niños bien norteamericanos que desertaban de la guerra del Vietnam y que recibían giros mensuales».

Los movimientos sociales y culturales de finales de los sesenta del siglo pasado contra el sistema establecido coincidieron en distintos países de Europa pero también de América, especialmente en 1968. En el verano de ese año, según informes policiales de la época, se calcula que en Formentera podía haber unos 1.500 hippies, también conocidos como 'peluts' por la población local.

En ese movimiento la Fonda Pepe fue un lugar de referencia, estratégico, de encuentro y de intercambio entre esos jóvenes que habían encontrado el «paraíso perdido», en medio del Mediterráneo, en una isla que entonces salía de la economía de subsistencia. Ibiza ya era una referencia para este colectivo pero en Formentera recalaban aquellos que querían llevar su experiencia de vida al límite.

Julián Tur y Rosalía Tur (su tía) son la segunda generación que, tras los fundadores, siguen siendo la cara visible de la Fonda. Aunque los dos ya están jubilados son el eslabón intermedio de los fundadores. Ahora está al frente del local Nieves Tur (prima de Julián) y Francisco Chacón, hijo de esta.

Todo empezó cuando Pepe Tur, que era marinero, compró ese terreno rocoso, frente a la iglesia de Sant Ferran, a un vecino que se lo ofreció. Compró y decidió montar un bar. Julian, su hijo, recuerda que «primero fue el bar, luego compró otro solar de al lado y fue el restaurante». Cuando abrieron en los años cincuenta «venían cuatro despistados de Ibiza que aprovechaban el día que había barco para venir a Formentera». Pero realmente el auge, reconoce, fue en los sesenta, «con la llegada de los beatniks, que estaban cabreados con el sistema, había escritores, músicos, pintores y bohemios, luego ya vinieron los hippies» apunta Julián.

La época de oro

En esa década dorada de la Fonda no se manejaban pesetas, «eran casi todo dólares y también llegaron los ‘traveller’s cheque’ y el banco nos enseñó cómo se manejaban, pero también había dólares en efectivo, entonces aquí no había bancos e íbamos a Ibiza con las maletas de dólares en el barco a ingresarlos al banco». Cuando comenta esto Julián Tur señala que «tampoco era para tanto», ya que Formentera en aquel momento no tenía una economía que se pudiera comparar a la actual. «Al final eran cuatro hippies, no era comparable a los italianos de los años noventa».

En esos años Pepe de la Fonda fiaba a los huéspedes, y algunos intercambiaban su estancia por obras de arte. Pero a final de mes lo primero que hacían cuando llegaba el giro era pagar: «Aquí teníamos una lista de correos y venían a ver si llegaba el dinero, también vendíamos sellos», recuerda Julián.

En los sesenta la Fonda Pepe se convirtió en un espacio compartido por muchas culturas, donde la tolerancia y la confianza eran la moneda de cambio, pero en los ochenta parte de ese ambiente se fue degradando, en lo que tuvo mucho que ver el consumo de drogas. En esos años Julián dice que tenía que sacar «a algunos colgados y borrachos, muchos venían a trapichear y a vender drogas y creaban mal ambiente».

Recuerda que 1993 «fue un año muy conflictivo y cuando llegamos al final celebramos una fiesta por los cuarenta aniversario». Luego la Fonda celebró medio siglo de vida con una tirada de camisetas y la edición de un CD, «fue la celebración más auténtica».

Julián se queda «con toda la buena gente que ha pasado por aquí y que al final son amigos-clientes y viceversa». Esta noche actúan Erik Doornweerb, Yakari, All Sex y dj Giole Brizio.