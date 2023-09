El Consell de Formentera prevé abrir la calle Guillem de Montgrí al tráfico de vehículos

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, anunció ayer durante la presentación de la nueva Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de Sant Ferran que el equipo de gobierno tiene previsto reabrir al tráfico rodado la calle Guillem de Montgrí de esta localidad. Córdoba recordó que Sa Unió ya presentó una propuesta en ese sentido, en el pleno de octubre de 2019, además de ser uno de los compromiso recogidos en el programa electoral de la coalición.

Antes de la remodelación de esa calle, iniciada en 2018, el tráfico de todo tipo podía circular entre el cruce de la carretera principal (avenida de Joan Castelló Guasch) y la rotonda hacia es Pujols, pero, tras esta intervención, la calle quedó parcialmente cortada al tráfico por una plaza peatonal.

El presidente del Consell afirmó: «Sant Ferran ha sido un pueblo maltratado en las últimas legislaturas; no se le ha tenido en cuenta y no se han afrontado las inversiones que se tenían que hacer. Queremos corregir esto».

Reabrir la calle Guillem de Montgrí es una de las acciones que el equipo de gobierno quiere desarrollar en este pueblo, señaló el presidente. «Estamos mirándolo con el área de Movilidad, hay que estudiar en qué sentido se tiene que dirigir el tráfico, cómo quedan las calles y qué desvíos se deben hacer. Esto está en marcha», aseguró.

También recordó que el Consell de Formentera tiene previsto sacar un concurso de proyectos para ver el uso que se le puede dar a las instalaciones y el recinto de las antiguas escuelas de Sant Ferran, actual Espai Cultural de Formentera. El espacio es propiedad del Consell y acoge la nueva OAC de la isla.

Córdoba se refirió también a la búsqueda de soluciones para mejorar la seguridad en la plaza de la Iglesia: «Es una de las zonas en las que tenemos más problemas en esa materia».

Respecto a la calle Guillem de Montgrí el presidente del Consell aseguró que «en la asociación de vecinos [de Sant Ferran] ya se dijo al anterior equipo de gobierno que no querían cerrar la calle y a pesar de eso la cerraron. Nosotros en campaña hemos recogido las solicitudes de los vecinos que querían que se volviera a abrir». Eso sí, Córdoba matizó que la apertura al tráfico estará limitada: «Volveremos a abrir la calle para un tráfico ligero, no dejaremos pasar camiones ni autobuses. Es una cosa que se debe hacer bien, no corre prisa. Se trata de abrir un trozo de esa plaza y también analizar cómo lo hacemos con los aparcamientos para que no sea problemático».

El presidente hizo estas declaraciones tras asistir junto al conseller de Administración Insular, José Manuel Alcaraz; la conselleria de Servicios Sociales, Cristina Costa, y la consellera de Juventud, Mayores, Igualdad y Participación, Eva Nieto, a la apertura de la nueva oficina de la OAC en el Espai Cultural Sant Ferran, que a partir de ahora abrirá de martes a viernes en horario de mañana: de 9 a 14 horas.

Atención ciudadana

Este espacio consta de un punto de atención ciudadana asistido por un funcionario de la plantilla del Consell. Alcaraz señaló que, en el caso de que la afluencia fuera mayor de la esperada, el Consell prevé aumentar el horario y el personal. En este sentido, detalló que el nuevo espacio atenderá a una población estimada de unas 4.500 personas de la distintas zonas cercanas: desde es Pujols a Cala en Baster sin olvidar Punta Prima, es Carnatge y ses Clotades.

Alcaraz explicó que el trabajador que atiende la oficina los lunes en la Casa del Poble de la Mola estará el resto de la semana en la oficina de Sant Ferran: «Creemos que es un servicio muy necesario aquí, así lo hemos transmitido en la pasada campaña electoral y cumplimos con nuestra promesa. También lo hemos hecho con la creación de la figura de los consellers responsables de los núcleos poblacionales de la isla y con la puesta en marcha la oficina de atención ciudadana en la Mola».

Alcaraz justificó esta figura de consellers por zonas como forma de «acercar la Administración a los ciudadanos. Que no todo se haga en Sant Francesc». Incluso apuntó que la apertura de la OAC de Sant Ferran potenciará, de alguna manera, la actividad económica de esta localidad: «El ciudadano que venga también consumirá en los bares y comercios de la zona».