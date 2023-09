El partido en la oposición del Consell de Formentera, GxF, denunció ayer que el equipo de gobierno, de Sa Unió, «ha eliminado esta semana, a escondidas , los abonos de de pago» en el transporte público en autobús.

Precisan, concretamente, que esta decisión afecta a la modalidad del «bono día de 10 euros; al bono tique corto de 20 viajes de 20 euros y al bono tique largo de 20 viajes de 30 euros pensados para los usuarios recurrentes, que les permitía ahorrar y contribuir a una movilidad más sostenible». Los turistas que tenían la gratuidad hasta el pasado 1 de septiembre sólo pueden adquirir billetes sencillos de autobús, con tarifas que van de los 1,80 a los cuatro euros.

GxF considera que «esta nueva medida no ha sido comunicada por parte del Consell y la resolución que debe determinar este nuevo cambio no está publicada ni en la web del Consell ni en el portal de transparencia de la institución». Desde GxF, «denunciamos esta nueva decisión del equipo de gobierno de sa Unió, que vuelve a ir en contra de la promoción del transporte público, que entendemos que no responde al interés general de Formentera y que se ha llevado a cabo a escondidas y sin cumplir ninguno de los criterios de transparencia».

El Consell responde

En contestación, el equipo de gobierno recordó en otro comunicado: «GxF aplicó la bonificación de los bonos y títulos multiviaje para todos , que se ha estado aplicando hasta el 31 de agosto, pero a los usuarios no se les daba ningún bono ni título multiviaje, sino un tique de viaje gratuito».

La nota precisa que Sa Unió, «en un acto de responsabilidad institucional, ha modificado esas bonificaciones» para que «fueran los residentes en Formentera, los menores de edad y personas con discapacidad, así como los usuarios recurrentes (trabajadores), los que que sigan disfrutando de la gratuidad al ser el perfil de usuario recurrente y los turistas». El equipo de gobierno asegura además que correspondiente "acuerdo de la Junta de Gobierno, está publicado en la web", por lo que desmiente la acusación de GxF en este sentido.