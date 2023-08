Decenas de barcas fondean en s’Estany des Peix pese a las boyas y los nuevos amarres

Decenas de embarcaciones no autorizadas fondean desde hace semanas en s’Estany des Peix haciendo caso omiso del reglamento que regula provisionalmente el fondeo y el régimen jurídico de las instalaciones de amarre en este espacio natural protegido. Este reglamento, que siguiendo con el proceso de tramitación para ser definitivo se encuentra ahora en el Consell Consultiu, se ha formulado para garantizar la protección medioambiental del área, incluida en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

El documento oficial, cuya andadura legal comenzó el 8 de marzo de 2022 con su publicación en el BOIB, establece en su artículo 5 que en s’ Estany des Peix «sólo se podrá fondear o amarrar en la zona de pantalanes regulada y en boyas ecológicas». «No podrá amarrar en las boyas ecológicas o en los pantalanes embarcación alguna distinta a la autorizada», detalla.

Pero la presencia de numerosas lanchas y pequeños barcos es un hecho que suscita comentarios y quejas sobre todo por parte de los propietarios de embarcaciones que han cumplido con la normativa y se han instalado en una de las 207 boyas ecológicas o en una de las 78 plazas en los pantalanes flotantes asignadas. Amén de que su presencia legal en el lago les supondrá un coste de entre los 50 euros y 135 euros mensuales.

En este sentido, desde el Consell de Formentera aseguran que «hasta que no se apruebe el reglamento definitivamente, no se puede cobrar».

«Estamos intentando que no fondeen más y que los que hay vayan saliendo poco a poco pero, como dejaron el reglamento sin aprobar definitivamente, es difícil aplicarlo», asegura el presidente de la institución y conseller de Sector Primario y Litoral, Llorenç Córdoba. «Mientras tanto, es responsabilidad del Parque Natural y de los agentes de Medio Ambiente del Govern» hacer que se cumpla la normativa, considera.

Por su parte, desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural aseguran que «no está publicada la aprobación definitiva del proyecto, así que no sabemos exactamente en qué condición está ahora la posibilidad de fondear en s’Estany». «Tenemos denuncias pero todavía no se han tramitado y no sabemos lo que está pasando», afirman.