La náutica pide «cambios radicales» en la Savina para mantener la actividad

El sector náutico de Formentera acumula un importante «descontento y rabia» por la situación de crisis que sufre esta temporada provocada por lo que consideran medidas desacertadas de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) y del anterior Consell insular, en relación a la reordenación del puerto de la Savina.

Toni Juan, de la Asociación de Servicios Náuticos de Formentera, integrada en la Pimef, denunció ayer la falta de servicios que ofrecen las empresas que gestionan las dos dársenas, de poniente y de levante, por los altos precios de los amarres destinados a los barcos de recreo, que «se han multiplicado por tres, por cuatro y hasta por cinco». Añadió que esos precios hacen que muchos clientes ya no elijan Formentera y opten por otros puertos del Mediterráneo más económicos y con mejores servicios.

El representante del sector manifestó: «Está el tema de tarifas de los amarres pero también la falta de servicios, si no hay servicios la gente no viene. A cualquier hora del día está el puerto semi vacío, hay náuticas que han cerrado y empresas que ya no están, se están cargando el sector náutico».

Entiende que la solución pasa por un cambio de conciencia de la APB: «Parece que sea una empresa con un ánimo de lucro bestial, en vez de ser una empresa estatal que vele por los intereses de los usuarios. Da las concesiones al mejor postor, lo que tampoco se entiende, y luego no hacen ningún tipo de mejora». Incluso señaló que se produce el efecto contrario: «Tenemos servicios de peor calidad, los clientes dicen que el servicio es nefasto, el varadero está obsoleto y no cumple ninguna normativa, torretas de corriente que no tienen corriente, sin agua y si la hay, sale a borbotones. Es una vergüenza».

«En invierno no quedará nadie»

Toni Juan lleva 35 años en el sector y aseguró que «desde hace unos años todo va en detrimento de la náutica, se está yendo la gente y este invierno aquí no quedará nadie», auguró.

Ahora mantienen la esperanza de que a lo largo de la legislatura «cambien las cosas pero se necesita un cambio muy radical». También criticó la regulación de los fondeos en s’Estany des Peix, «que ha sido otra chapuza monumental».

Indicó que el ambiente entre las empresas del sector no es bueno: «Trabajar en esas condiciones no apetece». El presidente de la asociación avanzó que «estamos pendientes de reunirnos con todos», aunque matizó: «Tenemos citas concertadas sin día todavía, porque ahora se está pendiente de nombrar a los nuevos responsables». Apuntó al respecto que el nuevo presidente del Consell, Llorenç Córdoba, «está al corriente de todo y está a la espera de que se constituya todo para poder fijar reuniones».

La APB y las necesidades reales

Recordó que las autorizaciones temporales para la gestión de las dos dársenas acaban a final de este año, por lo que esperan que la APB saque a concurso de nuevo la gestión de estas instalaciones «pensando en las necesidades reales».

Juan considera que el problema de fondo «es que no hay una conciencia política del malestar que se ha creado en el puerto y hay mucho descontento y mucha rabia. Los clientes y los residentes se echan las manos a la cabeza y muchos ya se están llevando el barco bajo una higuera. No nos podemos conformar. La solución es simple y hay que sentarse para hablar y consensuar y no hacer las cosas sin criterio».