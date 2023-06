El fuego destruye un almacén con mil motos de alquiler en Formentera

Un incendio destruyó ayer por completo una nave industrial situada en el kilómetro 2,4 de la carretera principal de Formentera propiedad de la empresa Moto Rent Migjorn, donde almacenaban unas 1.000 motos, según aseguró el propietario, Francisco Javier Mayans Serra. En este mismo solar también hay otro alquiler de coches, Blue Autos, que en el exterior tenía aparcados coches que fueron sacando los trabajadores de este alquiler con la ayuda de vecinos de la zona industrial. Es el segundo incendio en poco más de un mes que se produce en una nave industrial. El primero fue un almacén comercial de la empresa Carbónicas Tur, que fue pasto de las llamas en pasado 14 de mayo.

Según el relato del propietario de Moto Rent Migjorn, no había nadie en la nave en la que se originó el fuego. Francisco Javier Mayans, visiblemente afectado y resignado por el siniestro, explicó: «Me ha llamado un trabajador y me ha dicho que salía humo de la ventana, justo donde tenemos una estantería con neumáticos. Hemos llamado a emergencias y nos han dicho que ya estaba el protocolo en marcha». Mientras veía cómo el techo de su negocio se derrumbaba, manifestó a este redactor: «Ya lo puede poner [en Es Diari], en Formentera necesitamos más seguridad, más servicios y más mala leche, porque esto es para verlo; si uno no lo ve no se lo puede creer, es una desgracia. Seguiremos luchando como podamos».

El fuego se inició a las 15.30 horas cuando, según testigos presenciales, se escuchó una explosión seca en el interior.

El origen se localizó en el interior del almacén tras la explosión de varios motos, primero, para luego escucharse, desde el exterior, varias explosiones seguidas mientras las llamas adquirían más fuerza y se elevaba una densa columna de humo negro visible desde buena parte de la isla. En ese momento, la carretera principal PM-820 quedó cortada.

Casi una hora después de declararse el incendio el tejado de la nave y la parte frontal colapsaron, mientras en el interior seguían produciéndose explosiones, ya que había aceites y otros materiales inflamables. Las llamas seguían devorando la nave hasta que llegó una brigada helitransportada del Ibanat y el helicóptero empezó a realizar descargas de agua sobre el edificio para apagar poco a poco las llamas.

A las 17,10 horas se dio por controlado el incendio, aunque los bomberos del Consell Insular seguían luchando contra las llamas junto a los brigadistas del Ibanat.

La actuación de los bomberos impidió que el fuego afectara a una casa colindante. Como las llamas se desarrollaron a gran velocidad, el trabajo de los bomberos se centró en impedir que pasasen de la nave a esta vivienda y en evacuar el resto de las casas cercanas por seguridad.

No hubo que lamentar daños personales a excepción de uno de los bomberos, que resultó herido leve y tuvo que ser atendido por el SAMUR.

En las tareas de extinción participaron nueve bomberos con dos autobombas y dos vehículos ligeros, siete Guardias Civiles, cinco efectivos del Ibanat, un helicóptero y un técnico de extinción, además de vecinos que colaboraron en la extracción de coches y motos que había en el exterior.

La carretera de reabrió a las 19.10 horas, mientras seguían las tareas para refrescar la zona y se organizaba la guardia para apagar focos que pudieran reproducirse durante la noche.