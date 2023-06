Ermanno Panta, músico: «España e Italia compartimos un mar de notas y culturas»

Este músico multinstrumentista se afincó en Formentera por casualidad. Ahora es vecino de la Mola y uno de los artistas imprescindibles de las bandas locales. Mientras, acaba de sacar su segundo disco.

Ermanno Panta nació al norte de Sicilia y llegó a Formentera en 2013. Estaba de gira con Cabacho Maroc en Denia y se dio cuenta de que estaba frente a la isla. Aprovechó entonces una semana de vacaciones para conocerla. Poco después regresó, se enamoró y decidió quedarse. En 2019 fue uno de los músicos invitados al Formentera Jazz Festival, con la flauta travesera y el saxofón. Ese año sacó su primer disco ‘Isla Musa’. Ahora acaba presentar el segundo, ‘Llengua de terra’, donde también pone la voz. Un disco que él mismo define como nada comercial y lleno de mensajes.

¿Los isleños vuelven a las islas, qué tienen en común Sicilia y Formentera?

Muchas cosas, desde el punto de vista musical compartimos el amor a la polirritmia, el tresillo, y desde el punto de vista histórico muchas cosas desde los fenicios, los árabes incluso los españoles, con los Borbones, que estuvieron hasta 1861. Si hablamos de paisaje sonoro el sonido de las chicharras, de las cigarras, influye en ese trance típico de la música del Mediterráneo.

¿Qué le parece el canto tradicional de Formentera?

Recuerdo que el año pasado, con motivo del aniversario de la creación del Ayuntamiento de Formentera, compartimos un momento con cantadoras payesas y fue una experiencia maravillosa. Cuando escuché los cantes locales y vuelvo a escuchar los cantos de las minas, por ejemplo de Sicilia, aprecio giros melódicos y más el color con el sentimiento, la pena o el juego. Hay muchos elementos en común que luego también encontramos en el sur de España. Está claro que compartimos un mar de notas y culturas.

Ha titulado su segundo disco en catalán, ‘Llengua de terra’, ¿por qué?

Es un pequeño homenaje a la isla, estoy muy agradecido con esta tierra. Me he inspirado en un paisaje que es la lengua final de es Trucadors, o la parte más estrecha de la isla, desde es Ca Marí a la Mola. Bueno pues de donde vengo yo, de Tíndaris, también hay esas franjas de arena como penínsulas y de forma metafórica son como una parte orgánica del cuerpo del territorio. Me he inspirado en estas formaciones para vincularlas con lenguas y concepciones musicales y sociales.

¿Cómo está producido el disco, con qué músicos?

La base es un cuarteto, está Sergi Gómez, un guitarrista de flamenco jazz, Cote Calmet a la batería y Tommy Moor, bajista, esto es la base de la Banda Zeitun, y luego también interviene Martín Meléndez al chelo y la participación de Vincent Thomás, Alberto Pecucchi y Xumeu Joan, de Aires Formenterencs, que pone las castañuelas, y Juanjo Rodríguez.

¿Cuántos temas tiene ‘Llengua de terra’?

Son siete temas, seis canciones y una poesía. Uno de ellos es ‘S’Alga’, dedicado a la posidonia e inspirado en la muerte de mi padre, lo que me sirvió para poner un poco de orden en el árbol familiar. Es un tema muy fuerte y hemos sacado también un videoclip que hemos grabado en es Racó de s’Alga, en Migjorn. El segundo tema es ‘Ballada Romana’, en este caso dedicado a mi madre, que se llama Romana, es un secreto que desvelo aquí. El primer tema es en castellano y el segundo en italiano. El tercero es ‘Bulecatu’, que es una especie de bulería con letra comprometida, le sigue ‘Baixant la Mola amb bicicleta’. Tenemos también ‘Despertar’, que es un tema pandémico con bastante crítica. De hecho este tema lo saque a raíz de una iniciativa del Consell de Formentera, que durante la pandemia pidió a los músicos que hiciéramos un vídeo desde nuestra casa. Yo en este caso hice un texto muy provocador donde planteo muchas preguntas y dudas. Y otro tema es ‘Stradi’, en italiano.

No sabía que cantara porque hasta ahora solo le hemos escuchado tocar la flauta y el saxo.

Sí, canto y cada vez más. Lo de cantar para mí es algo complementario a mi vivencia musical, no me cierro a nada. Si hay que tocar el piano en un tema me pongo y saco algo. También me gusta escribir letras, aunque no he profundizado mucho aún. Me gusta escribir poesía y podemos decir que tengo un espíritu de cantautor.

¿Cómo se plantea la producción y difusión de este disco?

He tenido el apoyo de la Fundación SGAE para la distribución y del Institut d’Estudis Baleàrics para la producción del disco. Digamos que me he autoproducido, porque no me ha pillado ningún sello discográfico, pero más por voluntad propia. Teniendo en cuenta que ya no se venden cedés físicos, prefiero tener el control del producto antes que entregárselo gratis a un sello.

¿Además de la difusión por todas las plataformas musicales, se plantea hacer alguna gira?

Sí, justamente tenemos algunas cosas, muy interesantes. Tocaremos en Formentera y Mallorca en julio, en el Festival SonsDeNit. Luego me acaban de confirmar para las fiestas de la Mola, el 12 de octubre lo presentamos en la isla y estamos pendientes de una gira por Finlandia y otra por Italia.