El presidente electo del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba (Sa Unió), ha avanzado que el nuevo equipo de gobierno contará con tres vicepresidencias que serán para la número dos de la lista, Verónica Castelló; el número tres, Javier Serra, y el número nueve, José Manuel Alcaraz. Estos dos últimos consellers electos son, respectivamente, el presidente de Compromís y del PP local que forman la coalición Sa Unió que ganó por mayoría absoluta las últimas elecciones del 28M.

Lo que aún no tiene decidido Córdoba es el orden en el que ocuparán esas vicepresidencias ni tampoco la distribución de las áreas de gobierno, salvo la del sector primario, que será él mismo quien la asuma, a lo que sumará la presidencia de la institución insular y el cargo de diputado en el Parlament balear.

También ha avanzado que la consellera que está en el puesto número cuatro de la lista, Cayetana María Malo, “no es seguro que pueda continuar". "Lo estamos mirando, ha tenido problemas personales sobrevenidos después de presentar la lista y lo está valorando. Nos ha dicho que si no puede asumir el cargo prefiere no cogerlo y que pase la siguiente persona de la lista que es Cristina Costa, pero la última palabra es de Cayetana”. Otro de los consellers electos de Sa Unió, Javier Tur (número cinco de la lista), seguramente no tendrá dedicación exclusiva y trabajará de forma parcial.

Directores insulares

Llorenç Córdoba ha explicado que en la formación del equipo de gobierno están estudiando “introducir directores insulares, como hace por ejemplo el Consell de Eivissa, creemos que es una buena figura con un técnico del área que no tenga que ser el conseller, especialmente en áreas como Medio Ambiente o Recursos Humanos. Creemos que en estos casos esa figura técnica puede ser muy válida”.

Respecto a los sueldos que calcula que va a cobrar el futuro equipo de gobierno insular ha asegurado: “No vamos a aumentar el gasto de ese capítulo de personal de confianza y de políticos. En la anterior legislatura se subió un 22%, nosotros vamos a intentar no incrementarlo y, en vez de tantos consellers, trabajaremos con directores insulares”.

En el capítulo de personal de confianza Córdoba ya tiene elegido a su jefe de prensa, cuyo nombre dará a conocer en los próximos días, así como el de su secretaria personal. Otra novedad es que prescindirá del gerente del actual área de Turismo, Carlos Bernús. "Estamos valorando a otras personas”. Tampoco contempla el nombramiento de un gerente del Consell.

Como diputado electo y tras la reunión que mantuvo el pasado lunes en Palma con la candidata del PP a la presidencia del Govern balear, Marga Prohens, aseguró que no se había planteado por su parte la creación del delegado insular del Govern balear: “No tengo ninguna noticia al respecto, nosotros no lo hemos pedido, ahora mismo estamos negociando con ella y hay una predisposición muy buena, no deja de ser una negociación y nosotros [Sa Unió] tampoco hemos dado un cheque en blanco porque todavía no hemos votado y lo que de momento estamos planteando lo están aceptando”, ha asegurado.