Suzanne Carpenter Johnstone nació en Kircudbright, Escocia, en 1947 pero llegó a Formentera en 1967, con una mochila a la espalda y movida por esas ganas de aventura y libertad que caracterizó a su generación. Acabó sus estudios y un año después regresó a la isla ya casada con el arquitecto Bill Wrigth, su marido, y desde hace 52 años viven en Formentera donde han construido su vida y su familia.

Pero la vena artística de Suzanne Carpenter -Sue, como se la conoce en Formentera- llega más tarde, cuando tenía sesenta años: «Fue cuando di el paso hacía la pintura botánica, me formé a través de dos cursos intensivos de la Royal Botanic School of Painting en Londres, lo que me abrió paso a un nuevo mundo del arte que, desde entonces, nunca he vuelto a dejar».

Explica que empezó a descubrir lo que le rodeaba con una mirada diferente, «más científica, detallada y circunspecta que hasta entonces desconocía».

Con esa visión de salida, lo más natural fue empezar a concentrarse en su entorno inmediato «en pintar la flora y fauna de Formentera, la que me rodea y me inspira a diario».

Ese proceso le brinda la posibilidad de «explorar y celebrar lo que tenemos a nuestro alrededor, estoy muy contenta y satisfecha de haber pintado una colección amplia de la riqueza natural de la isla». Es este conocimiento y sabiduría adquirida sobre la botánica insular lo que Suzanne Carpenter finalmente muestra en esta exposición de acuarelas, inaugurada anoche y que se podrá ver hasta el próximo 27 de mayo en la sla de exposiciones del Ajuntament Vell.

La artista manifestó: «Llevo más de 50 años de vida compartiendo este lugar con el resto de la comunidad, y su naturaleza es parte innata de quien soy, una formentereña, no tengo otro hogar, otro lugar en donde me sienta en casa, vuelvo a Escocia y me siento turista».

Lejos queda esa joven que empezó de modelo de Adlib, en los inicios de esa moda y que luego fue copropietaria de una tienda de moda en Sant Francesc.