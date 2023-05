Los hoteleros de Formentera inician la temporada sin poder completar las plantillas

La temporada turística 2023 arrancó el pasado fin de semana en Formentera con una razonable ocupación, según la Asociación de Hoteleros de Formentera. Su presidente, Juanma Costa, manifestó que el inicio de esta campaña «ha sido relativamente bueno, dentro de una normalidad, ya que la planta estará abierta al cien por cien entre este fin de semana y el siguiente». En el otro lado de la balanza está la dificultad del sector para poder completar plantillas ante la imposibilidad de encontrar vivienda para sus trabajadores a un precio razonable.

Respecto a la evolución de las ventas, Juanma Costa aseguró que todo apunta a que «los datos son buenos, no tiene porque haber sorpresas, si esto se confirma sería una temporada correcta». Añadió que las previsiones para los próximos meses son igualmente buenas, «ya que el ritmo de ventas es positivo, esperemos que no cambie nada».

Recordó que, en su opinión, el pasado año «acabó mal, creo que el problema fue de mediados de septiembre a octubre, el final fue malo». Al ser preguntado si las expectativas para 2023 son mejores fue prudente: «El pasado año también hablábamos de esto, y decíamos lo mismo y eso no se cumplió porque que el final no fue el esperado».

Completar plantillas

Pero el principal problema al que se enfrenta el sector y que alcanza también a la restauración es la dificultad para completar las plantillas de los trabajadores por la dificultad de encontrarles alojamiento. En los últimos años esta dificultad ha crecido de forma paralela a la apuesta del sector por la calidad, lo que ha implicado el aumento de plantillas.

El problema no es nuevo y se viene arrastrando desde hace varios años, el presidente de la patronal, Juanma Costa, manifestó: «Tenemos dificultad para completar plantillas, especialmente por el tema de la vivienda, es algo ya muy grave».

Explicó que la situación es límite: «Esto nos limita en todo, no tenemos personal y no podemos llamar a gente de fuera si no tenemos vivienda, en Formentera no hay gente, trabajan todos, y de fuera de la isla habría posibilidad de contratar, ya que es un sitio atractivo para trabajar al que la gente le gusta venir, el problema es que necesitan vivienda y en estos momentos no tenemos alojamiento para ellos», insistió.

Costa opinó, a título personal, que «la solución hay que querer aplicarla». Al ser preguntado sobre la fórmula que propone manifestó: «Habría que empezar con las inspecciones de turismo y que se monte una buena plantilla de inspectores, con el objeto de ver lo que se está alquilando y si se alquila o no de forma adecuada».

El presidente de la patronal insistió en esa idea «es sencillo si el alquiler es turístico pues adelante pero si no lo es, lo siento mucho, pero se tendrá que dedicar a residencial si se quiere alquilar». Añadió que también se tendrían que revisar los alquileres en los edificios plurifamiliares de los cascos urbanos.

Estado de los servicios

Respecto al estado de los servicios que ofrece la isla y que son más visibles en verano, Juanma Costa lamentó que «se haya empezado la temporada, por desgracia, con el tema de las pasarelas de las playas», que se han empezado a montar hace una semana en el entorno de los principales establecimientos de Migjorn.

También incidió en la necesidad de limpieza de las playas y en la puesta en marcha de la nueva contrata de residuos que ha sido adjudicada recientemente «pero no estará operativa completamente hasta dentro de varios meses, esto significa que otro verano más vamos a sufrir la acumulación de basura en los contenedores y sus alrededores sucios y dando una imagen negativa».

Italianos y españoles, mayoritarios

La Asociación hotelera de Formentera observa que en el conjunto de la temporada turística, el visitante de nacionalidad italiana «es mayoritario aunque es cierto que el español también podría estar muy cerca», apuntó su presidente, Juanma Costa. Luego le siguen lo que estadísticamente son los restos, donde aparecen otras nacionalidades: «tenemos británicos, franceses, neerlandeses y de países nórdicos». En la misma línea observó que el visitante alemán «empieza a ser residual», cuando llegó a ser dominante en los setenta y ochenta.